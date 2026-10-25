Déšť a špatná viditelnost ruší Velkou cenu Austrálie. Salač přichází o šanci na pódium
Motocyklisté včetně Filipa Salače přišli o Velkou cenu Austrálie kvůli špatné viditelnosti. Český jezdec Moto2 měl startovat z první řady po třetím místě v sobotní kvalifikaci a mohl útočit na šesté pódium v sezoně. Po osmnáctém letošním závodu tak zůstal v průběžném pořadí mistrovství světa sedmý.
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"Vzhledem k omezené viditelnosti, která ovlivňuje provoz záchranářského vrtulníku během Velké ceny, byly závody MotoGP, Moto2 i Moto3 zrušeny," uvedli organizátoři. Viditelnost zhoršila temná mračna a prudký déšť.
Jezdci se dnes měli s oblíbeným okruhem na Phillip Islandu rozloučit, protože od příští sezony se australská Grand Prix přesune do Adelaide. Motocyklisté královské kubatury MotoGP před zaplněnými tribunami absolvovali alespoň rozlučkové kolo. "Pojedou za safety carem a zastaví na cílové rovince, aby pozdravili fanoušky," dodali pořadatelé.
Dalším závodem v kalendáři je za týden Velká cena Malajsie. Další zastávka v Kataru je nejistá, pak se ještě Salač a spol. představí v Portugalsku a finále ve Valencii je na programu 29. listopadu. Čtyřiadvacetiletý Čech se letos v Silverstonu na začátku srpna dočkal premiérového triumfu. Zatím má 153 bodů, což je nejvíc v kariéře.