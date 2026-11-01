Salač skončil v Malajsii po dlouhé době mimo desítku. V celkovém pořadí je nadále sedmý
Filip Salač obsadil v motocyklové Velké ceně Malajsie 14. místo. Po sobotní nepovedené kvalifikaci si v Sepangu polepšil o dvě příčky oproti startovní pozici. Podruhé v sezoně třídy Moto2 vyhrál Kolumbijec David Alonso. Lídr šampionátu Manuel González ze Španělska skončil pátý a před krajanem Izanem Guevarou, který po třech vítězstvích za sebou obsadil tentokrát čtvrté místo, vede tři závody před koncem už jen o 3,5 bodu.
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Salač se v 18. dílu seriálu teprve popáté nevešel do první desítky, nepočítaje dva závody, které nedokončil. Naposledy byl rovněž 14. v dubnu v Jerezu, od té doby vybojoval pět pódiových umístění včetně srpnového triumfu v Silverstonu.
V Sepangu se Salač po průměrném startu posunul maximálně na dvanáctou pozici, ale nakonec se mírně propadl a cílem projel se ztrátou přes 22 sekund na vítěze. V průběžném pořadí patří jezdci týmu OnlyFans American Racing nadále sedmé místo.
„Posunul jsem se o pár příček, ale potom jsem začal mít problémy s přední brzdou, která hodně vadla a měkla. Udělal jsem spoustu chyb kvůli tomu, že jsem nebyl schopen zastavit motorku rovně, tak jsem byl (v zatáčkách) dlouhej a hodně se mi zavíral předek, dobržďoval jsem to na poslední chvíli,“ řekl Salač televizi Nova Sport. „Nebylo to úplně ideální a nejsem s dneškem spokojený, protože jsme měli na víc a motorka fungovala dobře, až na tu přední brzdu. Na výhru jsme určitě neměli, ale osmé nebo sedmé místo z toho klidně mohlo být, kdybych tam nedělal ty chyby,“ dodal.
Triumf vybojoval již jistý mistr světa Quiles
V Moto3 vybojoval 11. triumf v sezoně již jistý mistr světa Máximo Quiles ze Španělska.
Seriál bude za týden pokračovat Velkou cenou Kataru. V Losailu se mělo jet už v dubnu, ale kvůli válečnému konfliktu a geopolitické situaci na Blízkém východě byl závod přeložen. Před poslední asijskou Grand Prix sezony někteří jezdci kvůli trvajícímu napětí v regionu vyjádřili přetrvávající obavy, v Sepangu nicméně vedení šampionátu oznámilo, že nemá žádné informace, které by odůvodňovaly další změnu programu.
„Letím ve středu ráno na poslední chvíli, kdyby se cokoliv změnilo. Myslím, že to bude velké téma, jak ten závod bude probíhat,“ řekl Salač.
Moto2: 1. Alonso (Kol./Kalex) 35:44,732, 2. Holgado -1,932, 3. Piqueras (oba Šp./Kalex) -3,565, 4. Guevara (Šp./Boscoscuro) -6,182, 5. González -14,130, 6. Huertas (oba Šp./Kalex) -16,651, ...14. Salač (ČR/Kalex) -22,298.
Průběžné pořadí (po 18 z 21 závodů): 1. González 276,5, 2. Guevara 273, 3. Ortolá (Šp./Kalex) 199,5, 4. Alonso 191, 5. Holgado 190, 6. Agius (Austr./Kalex) 166, 7. Salač 155.