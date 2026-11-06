Protesty jezdců, Yamaha nedorazí, ale MotoGP v Kataru se pojede. Co závěr sezony F1?
Nad konáním Velké ceny Kataru v kategoriích MotoGP, Moto2 a Moto3 visel několik měsíců otazník. Stála za tím napjatá situace na Blízkém východě, která trvá od konce února. Na okruhu v Lusailu se navzdory bezpečnostním obavám v neděli skutečně pojede. Začátkem týdne ale Yamaha oznámila, že její tovární i satelitní tým třídy MotoGP bude na startu závodu chybět.
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Probíhající konflikt mezi USA a Íránem vyvolal v paddocku před cestou do Kataru obavy. Nejhlasitěji se k nim vyjádřil tovární tým Yamahy, který odmítl na Blízkém východě startovat. Do Lusailu tak odcestoval pouze Pramac Yamaha Moto2 z důvodu boje o titul.
Yamaze hrozí trest
„Toto rozhodnutí vzešlo na základě informací, které má Yamaha k dispozici. Je nezávislé na opatřeních zavedených společností MotoGP Group a organizátorem akce. Yamaha zůstává plně oddaná MotoGP a těší se na návrat do soutěže během Velké ceny Portugalska,“ stálo v jejím prohlášení.
Zatím nebylo upřesněno, jaký trest jí za neúčast hrozí. Podle zahraničních médií měla skupina MotoGP všechny týmy informovat, že v případě bojkotu bude udělovat finanční i sportovní sankce. Ve hře je zákaz startu v závěrečných dvou závodech či odebrání bodů.
Katarská zastávka MotoGP se původně měla uskutečnit v dubnu, jenže kvůli konfliktu byla přesunuta na listopad. Ani nový termín však zástupce Yamahy neobměkčil.
Nechci tam jet, řekl Australan
Vedení MotoGP rozhodnutí japonské značky zklamalo. „Po konzultacích se státem Katar, okruhem Losail International Circuit, nezávislými bezpečnostními poradci a na základě vlastního průběžného hodnocení rizik neobdržela MotoGP žádné informace, které by odůvodňovaly změnu současných plánů pro konání závodu,“ bylo uvedeno v odpovědi na rozhodnutí Yamahy.
Obavy z bezpečnostní situace v Kataru sdílí i většina jezdců. Podle serveru Motorsport.com podepsalo dopis upozorňující na rizika startu v zemi devatenáct z celkových dvaadvaceti závodníků. „Nechci tam jet, stejně jako všichni ostatní. Je nás devatenáct, kteří tam jet nechtějí,“ uvedl před časem Australan Jack Miller. „Nemyslím si, že takhle bychom měli závodit.“
Podobný problém řeší i F1
Vývoj kolem katarské zastávky bedlivě sleduje i vedení formule 1, kterou stejně jako MotoGP zastřešuje společnost Liberty Media. Královna motorsportu má na Blízký východ zavítat k závěrečným dvěma podnikům, koncem listopadu do Kataru a začátkem prosince do Abú Zabí. Pokud by se závody nemohly uskutečnit, F1 připravuje jako záložní variantu italskou Imolu.
„Ve Spojených arabských emirátech mám své děti. Myslíte, že bych je tam nechal, kdyby to bylo tak hrozné? Člověk k tomu musí přistupovat rozumně. To, co čtete v médiích, se od reality na místě liší,“ odpovídal v říjnu prezident Mezinárodní automobilové federace FIA Muhammad bin Sulajim k chystaným formulovým Grand Prix.