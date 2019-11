BARTH Racing hlásí návrat na Rallye Dakar. Na čtyřkolce zaútočí Tůma | iSport.cz

Po jedenácti ročnících v Jižní Americe se legendární Dakar poprvé koná na Středním východě. Arabské dobrodružství vypukne 5. ledna 2020 v rudomořském přístavu Džidda a po dvanácti etapách vyvrcholí v nově budovaném zábavním centru Kiddija. U toho BARTH Racing nechtěl chybět. „Když pořadatel oznámil, že závod přesunuje do Saudské Arábie, tak jsme se rozhodli, že to zkusíme. Zatím moc nevíme, co od tamního prostředí očekávat. Těch informací je hrozně málo. Oproti Jižní Americe je to ale z několika pohledů lepší destinace. Nachází se o dost blíž, není tam tak velký časový posun a zdravotní péče je zajištěná na té nejkvalitnější úrovni,“ prohlásil Michal Burkoň.

Do saudskoarabského království míří český tým v čele se zkušeným čtyřkolkářem Zdeňkem Tůmou. Ten se v roce 2017 na Dakaru zaskvěl dvanáctým místem, o rok později skončil patnáctý. Letos chce s vyladěnou Yamahou Raptor 700 do top deset.

I on toho zatím o třinácté největší zemi světa nestihl moc zjistit. Ale trať vedoucí přes obrovskou poušť Rub al-Chálí, kde jsou až 250 metrů vysoké duny, by mu měla vyhovovat. „Trasa má být dlouhá šest tisíc kilometrů, s přejezdy až devět tisíc kilometrů. Start bude na březích Rudého moře, pak nás čekají hory, kamenité cesty a šotoliny. Předpokládám, že to bude něco podobného jako v Maroku. Ta druhá polovina, až se dostaneme k Rijádu, povede prakticky stále v písku. To by mi mělo sedět,“ věří si Tůma, jediné želízko týmu BARTH Racing.

Pardubická stáj nikoho dalšího neoslovovala. „Zcela záměrně. Přesně nevíme, do čeho jdeme, je tam spousta otazníků a neznámých. Celkově nás jede šest. V minulých letech nás bylo i čtyřiadvacet, což už bylo poměrně náročné na logistiku,“ vysvětlil Michal Burkoň.

Dobrodružství s touaregem

Duny Saudské Arábie tak ochutná jen Tůmova čtyřkolka a dvě doprovodná auta. V asistenčním vozidle pojedou mechanici, kteří se budou starat jen o závodníka, aby měl po technické stránce vše co nejlépe připraveno. BARTH Racing doplní další vůz, Volkswagen Touareg, který bude řídit moderátor Vlasta Korec. „Stejně jako v minulosti budou pro Českou televizi přinášet zákulisní informace a přibližovat krásy Saudské Arábie,“ nastínil majitel Autocentra BARTH, který se bezpečnostních rizik v muslimské zemi příliš neobává. A to ani po zářijových raketových útocích dronů na tamní rafinerie „Respekt z toho samozřejmě mám. Ale myslím si, že si tam nedovolí nic podcenit. Určitě udělají vše, aby tam bylo bezpečno.“