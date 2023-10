Hororová havárie na rally. Diváci unikli jen o vlásek, další program zrušen

Středoevropská rally se dnes přesunula na Šumavu. Elitní světoví jezdci poznali při premiéře MS na českém území náročnost zdejších tratí, kterou zvyšila ještě nepřízeň počasí. Patrně nejhůře dopadl Fin Esapekka Lappi, který havaroval a rallye pro něj skončila.

„Pravým zadním kolem jsme narazili do stromu, pak levým předním do dalšího a roztočili jsme se. Jakmile jsme se dotkl brzdového pedálu, začal jsem po trati klouzat a vylétl jsem ze silnice,“ popsal.

Novinářům potvrdil, že je po hrůzně vyhlížející nehodě v pořádku. „Jen mám trochu nateklý kotník z toho, jak jsem se bouchnul do ochranné klece,“ popsal. „Bylo docela děsivé, když jsem si uvědomil, že se řítíme přímo ke stromům. Po nehodě jsem viděl, že se Janne (spolujezdec) hýbe. Řekl jsem si: Ok, žijeme. Nebyl to vůbec pěkný moment.“ Rally pro finského závodníka, který byl do té doby na třetím místě, tak definitivně skončila. „Podvozek by mohl být v pořádku, ale myslím, že motor je na tom špatně.“

U silnice, kde se auto jezdci vymklo kontrole, postávalo také několik fanoušků. Ti si řítící se závodní speciál natáčeli na mobilní telefony. Jen zázrakem se nikomu nic nestalo. Někteří stihli uskočit jen na poslední chvíli. Jak situace na trati vypadala se můžete podívat ve videích.

Šestá rychlostní zkouška nakonec byla po projetí několika vozů kvůli neukázněným fanouškům úplně zrušená. „Na rallye fandí obrovské množství diváků a bohužel někteří z nich i přes pokyny pořadatelů nedodrželi bezpečnostní pokyny a stáli v místě, kde ohrožovali sebe i jezdce. Abychom předešli rizikovým situacím, rozhodli jsme se z bezpečnostních důvodů šestou rychlostní zkoušku přerušit a následně úplně zrušit," sdělil šéf komunikace české části závodu Tibor Alföldi.