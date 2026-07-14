Požár ve Zlíně jezdce nezastaví. Městská erzeta Barum rally se pojede! Co čeká fanoušky?
Rozsáhlý požár v centru Zlína, po kterém spadla 34. budova, jedna z dominant města, má dopad i na srpnovou Barum rally. Populární automobilová soutěž startuje přesně za měsíc tradiční městskou erzetou, která vede právě areálem bývalých baťovských obuvnických závodů. „Trasa soutěže nebude omezena,“ ujistil primátor Jiří Korec a uklidnil tím tisíce motoristických fanoušků.
Malá komplikace je přesto čeká. Směr skrz Vavrečkovu ulici, poblíž níž doutná skelet obrovské budovy, bude uzavřen. Diváci musí využít ke vstupu k trati jiných tras. Na místě požáru nadále probíhají hasičské práce.
„Situace se vyvíjí každým dnem. V úterý bylo v suti tři sta stupňů,“ informoval první muž radnice, která je jedním z hlavních podporovatelů Barum rally. „Za měsíc ale už zásah nebude probíhat,“ předpokládal. Ideální by za něj bylo, kdyby se bezpečně poroučel k zemi celý objekt.
Zlínská soutěž je součástí mistrovství Evropy jezdců a zároveň MČR. „Na závěry je příliš brzy, věříme, že trasa rychlostní zkoušky nebude ovlivněna. Možná, že se omezení dotknou servisní zóny za 34. budovou,“ nevyloučil Jan Regner, ředitel 55. ročníku Barum rally. „Velmi nás mrzí, co se stalo. Ale velké vítězství je, že se nikomu nic nestalo. To je nejpodstatnější,“ oddechl si.