Hozák nástrahy Italian Baja nezdolal, Prokop dojel třetí | iSport.cz

Ještě před samotnou soutěží absolvoval Hozák na specifické trati plné kamení soukromý test, který byl úspěšný. Po absolvování administrativních a technických přejímek přišel na řadu shakedown a páteční superspeciálka. V té se české posádce dařilo.

Přestože startovali až jako devatenáctí a museli předjet v těžkém terénu dva soupeře, byl z toho šestý nejrychlejší čas. Už ale v prvním sobotním průjezdu osmdesátikilometrové zkoušky nastaly komplikace. Brod uvolnil přední kapotu, kterou posádka musela nuceně nechat na trati. Ve druhém průjezdu přišlo nakonec odstoupení ze soutěže.

„Italská soutěž je oproti ostatním evropským podnikům zcela specifická. Jezdí se ve vyschlých řečištích, které ale letos byly ještě na několika místech hodně hluboké. To se nám také stalo osudným. V sobotu ráno se nám zamlžilo okno a já toho moc neviděl. Najednou jsme byli na boku a asi šest ochotných diváků nás dostalo zpět na kola,“ popisoval Hozák.

„Poškození našeho vozu nebylo veliké, ale ve spojení s kamenitou cestou jsme se rozhodli, že odstoupíme a pošetříme auto. Navíc na opravu máme necelé čtyři týdny. A co víc, vlastně jen tři a musíme opět vyrazit na jih Evropy. Ve Španělsku jsem již startoval, a tak se na místní tratě moc těším,“ zhodnotil italské vystoupení Hozák.

FIA World Cup of Cross-Country Bajas pokračuje čtvrtým podnikem na konci července ve Španělsku, který byl pro Hozáka vůbec premiérovým dějištěm v jeho přestupu z klasických rallye do dálkových soutěží, a to v roce 2016.

Výsledky:

1. Terranova/Graue (Mini JCW Rally) - 5:17:24,4

2. Vasiljev/Žilcov (Toyota Hilux) - + 4:02,4

3. Prokop/Tománek (Ford F-150 Evo) - +18:56,5

4. Vorobjev/Šubin (Can-Am Maverick X3) - +51:47,0

5. Codecà / Toffoli (Suzuki Grand Vitara) - +52:44,2