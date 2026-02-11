Zlatý volant oslavil 50 let. Mezi oceněnými legenda Le Mans i vítěz z Dakaru
Nejstarší a nejprestižnější motoristická anketa v České republice, Zlatý volant, má za sebou výjimečný jubilejní ročník. Padesáté vyhlášení přineslo nové pojetí ocenění i důstojnou oslavu osobností, které dlouhodobě formovaly český i světový motorsport.
Vrchol večera? Předání Zlatého volantu pro osobnost světového motorsportu legendárnímu Jackymu Ickxovi, který se slavnostního galavečera osobně zúčastnil. Ceremoniál proběhl v reprezentativních prostorách sídla mediálního domu Czech News Center v Praze.
Nejvýznamnější ocenění večera převzal muž, jehož jméno patří do zlatého fondu závodní historie. Jacky Ickx je šestinásobným vítězem závodu 24 hodin Le Mans, vicemistrem světa Formule 1 a vítězem Rallye Dakar. Během 32 aktivních sezon dokázal vítězit napříč disciplínami – od Formule 1 přes vytrvalostní závody až po dálkové rally.
Přezdívky jako Mr. Le Mans, Rain Master či Gentleman Driver vystihují jeho univerzálnost i charakter.
„Když se ohlédnu zpět, cítím především vděčnost. Vděčnost všem, kteří mě provázeli během 32 let závodění, i fanouškům, bez nichž by motorsport nemohl existovat. Toto ocenění vnímám jako velkou poctu,“ uvedl Ickx při převzetí Zlatého volantu.
Český motorsport: Macík, Šťastný i Samohýl
Zlatý volant pro osobnost českého motorsportu získal Martin Macík, výrazná tvář dálkových rally a dvojnásobný vítěz Rallye Dakar v kategorii kamionů. Ocenění mu předala generální ředitelka Czech News Center Martina Říhová.
Zlatá řídítka byla udělena in memoriam Františku Šťastnému, jedné z největších legend českého motocyklového sportu. Ocenění převzali Peter Baláž a Oldřich Prokop, cenu předával Milan Poživil ze společnosti EVROFIN.
Zlatý volant – cena pořadatele byl udělen in memoriam sběrateli historických vozů Ladislavu Samohýlovi. Ocenění převzala jeho dcera Barbora Samohýlová z rukou hlavního pořadatele ankety Josefa Zajíčka.
Specifickou kategorií je Zlatý volant Classic – jediná cena, která neoceňuje osobnost, ale automobil. Letos ji získal MG TA (1937) Oty Kuhna za nejlepší vůz vytrvalostní jízdy Czech Oldtimer Express.
Pět dekád tradice a nový koncept
Hlavním partnerem jubilejního ročníku byla společnost ORLEN.
„Zlatý volant reprezentuje to nejlepší z českého motorsportu – silnou tradici, špičkové výkony a inspiraci pro novou generaci jezdců. Podpora talentů je oblastí, na kterou se značka ORLEN systematicky zaměřuje,“ uvedla marketingová ředitelka skupiny ORLEN Unipetrol Tereza Vránková.
Podle hlavního pořadatele Josefa Zajíčka měl letošní ročník mimořádný význam: „Padesátý ročník Zlatého volantu je především poděkováním. Partnerům, fanouškům, jezdcům i všem osobnostem, které motorsport posouvaly a posouvají dál.“
Jubilejní ročník se zároveň nesl ve znamení změny filozofie ankety. Nově se zaměřuje na dlouhodobý a výjimečný přínos motorsportu. Každý oceněný může Zlatý volant či Zlatá řídítka získat pouze jednou. O držitelích cen pak rozhodla kombinace hlasů odborné poroty a veřejnosti.