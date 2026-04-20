Nürburgring oplakával finského jezdce, závodu se zúčastnil i Verstappen. Co na to Red Bull?
Nedělní kvalifikační závod na květnovou čtyřiadvacetihodinovku na Nürburgringu se odjel v nebývale ponuré atmosféře. O den dříve, v prvním ze dvou plánovaných podniků, totiž tragicky havaroval finský pilot Juha Miettinen (†66), který zemřel při srážce sedmi vozů. Automobilových závodů se pravidelně účastní i formulový šampion Max Verstappen. „Motorsport všichni milujeme, ale tohle je připomínka toho, jak nebezpečný umí být,“ svěřila se nizozemská hvězda.
K tragické nehodě došlo jen pětadvacet minut po zahájení sobotní kvalifikace. Zpočátku nebylo jasné, co stálo za vyvěšením červených vlajek, nicméně brzy poté se objevila zpráva o hromadné havárii sedmi vozů. První ze dvou kvalifikačních závodů byl okamžitě zrušen.
„Došlo k velké havárii. Někdo tam zanechal tekutinu a myslím, že do sebe narazilo šest nebo sedm aut, takže tam vznikla obrovská zácpa,“ líčil svědek. „Do toho úseku najíždíte rychlostí 220 kilometrů za hodinu a pokud nemůžete brzdit...,“ odmlčel se.
Děsivou srážku nepřežil finský pilot Juha Miettinen, jenž zemřel na následky fatálních zranění. „Navzdory okamžitému příjezdu záchranných složek se lékařům nepodařilo jezdce zachránit. Po vyproštění z vozu zemřel v lékařském centru poté, co veškeré pokusy o jeho resuscitaci selhaly,“ oznámili pořadatelé.
Při tiskové konferenci, kterou nedlouho poté svolali, ujistili, že ostatní účastníci hrozivého karambolu nebyli ohroženi na životech. O den později se na zkušeného finského pilota vzpomínalo, držela se minuta ticha.
Nedá Red Bull Verstappenovi stopku?
Smuteční akt zblízka sledoval i Max Verstappen, který se automobilových závodů pravidelně účastní. Red Bull mu ježdění v jiných sériích navzdory nebezpečí dovoluje. Z jakého důvodu? Bojí se, aby formule 1 o svůj blyštivý klenot nepřišla. Nizozemská superstar svůj možný konec v královně motorsportu už nejednou připustila.
„Já vlastně odejít nechci, ale jak jsem už řekl, určitě bych si přál, aby mě to bavilo o něco víc,“ hlásil před březnovou Velkou cenou Číny. „Ale dělám i jiné věci, které jsou velká zábava. Můžu závodit na Nordschleife a také doufám, že v příštích letech zvládnu Spa-Francorchamps, snad i Le Mans. Takže tyto věci kombinuji, abych našel i něco jiného, co mě opravdu baví. Nazval bych to pozitivním rozptýlením.“
Otázkou je, zda po Miettinenově smrtelné nehodě na vytrvalostním šampionátu Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) mu to budou v Red Bullu dál tolerovat. V letošní sezoně formule 1 sesbíral Verstappen šesté, šestnácté a osmé místo. V neděli dojel na Nürburgringu s kolegou Lucasem Auerem na devětatřicáté pozici.