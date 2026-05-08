Na plný plyn do poslední chvíle. Srdcař Kamil Holán (†48) odešel, co mu do nebe vzkazuje Smrž?
Jsou zprávy, kterým nechcete uvěřit. Taková přišla i včera ze Severního Irska. Tragická nehoda českého jezdce Kamila Holána otřásla světem českého motosportu i širokou komunitou jeho kamarádů, známých a kolegů. Jaký člověk vlastně Kamil byl?
Především – slovo „kluk“ k němu sedělo dokonale. A to i přesto, že měl za necelé dva roky oslavit padesátiny.
Do poslední chvíle totiž neztrácel svoji mladickou energii. Většina lidí, kteří ho znali, si ho vybaví s širokým pohodovým úsměvem. Ten se měnil v absolutní soustředění až ve chvíli, kdy usedl na motorku.
Kamil pracoval v našem vydavatelství jako grafik. Byl dlouholetým kolegou, pro řadu lidí i kamarádem. I proto je tohle loučení o to smutnější a osobnější.
Motorky pro něj nikdy nebyly jen sportem. Byly způsobem života, vášní i posedlostí. A zároveň světem, v němž člověk jede rychlostí přes 250 kilometrů za hodinu mezi kamennými zdmi, obrubníky a domy – a přesto musí zůstat naprosto klidný.
Stačí maličkost a letíš do zdi, věděl
Kamil totiž nejezdil klasické okruhy. To by pro něj bylo až příliš fádní. Stal se legendou přírodních okruhů, kde má každý kilometr ještě mnohem větší dávku adrenalinu.
„Čas se v těch chvílích, kdy si sednu na motorku, úplně promění. A jestli se bojím? Jasně, respekt mám po celý závod. Ale kdyby to byl strach, nebylo by to dobré,“ říkal nám ve chvílích, kdy ukazoval záběry z kamery umístěné na motorce.
Dodnes mám před očima záznam závodu z roku 2012, kdy senzačně vyhrál v kategorii nováčků ikonický závod na ostrově Man. Když ten záznam pustil, připadalo mi to jako počítačová hra. A ještě k tomu výrazně zrychlená.
„Kamile, vždyť to je strašně nebezpečný. Tam přece stačí kamínek, kaluž nebo kočka přes cestu…,“ nedořekl jsem tehdy větu.
„…a letíš do zdi. Jo, tak to je. Ale asi i pro tenhle adrenalin to jezdíme,“ usmál se Kamil.
Jeho cesta k pozici legendy českého motosportu byla přitom jiná a v mnoha ohledech obdivuhodná.
Nikdy nebyl klasickou profesionální hvězdou s tovární podporou a milionovým zázemím. I proto měl mezi fanoušky takový respekt.
Působil extrémně autenticky a syrově. Všechno si odmakal sám, jen s pomocí svého týmu a kamarádů. Přesto se dostal mezi respektovaná jména světového road racingu.
Závodil, připravoval si motorky, sháněl partnery, cestoval po Evropě. A vedle toho pracoval u nás v CNC jako grafik, s nímž chtěl spolupracovat každý.
Protože byl šikovný. Protože byl vstřícný. A protože s ním byla pohoda a legrace.
Vítězil i padal a nikdy nefňukal
Jeho kariéra byla spojená s řadou velkých úspěchů. Legendární závod 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích vyhrál hned sedmkrát.
Stejně tak k ní ale patřila i zranění a pády, jak už to v tomto sportu bývá. Jednou vážně utrpěla ruka, kterou spravilo až několik operací. Jindy to po pádech odnesly nohy.
Nejvážnější byl jeho karambol právě na ostrově Man, kdy ve 150 kilometrech za hodinu upadl a narazil do zdi.
„Probral jsem se tehdy až v helikoptéře. Měl jsem hodně zmasakrovanou nohu. Otevřenou zlomeninu v kotníku, nevypadalo to dobře. Ale vyhrabal jsem se z toho,“ vzpomínal.
Pro většinu lidí by to bylo zranění, které jejich vášeň zastaví. Kamil to ale bral jako součást hry. Bez fňukání, bez potřeby, aby ho někdo litoval.
Jak obrovský respekt si v motocyklové komunitě vydobyl, ukazují i vzkazy, které po jeho tragické nehodě zaplavily sociální sítě.
Smrž: Byl jsi brácha, berla i vrba…
„Kamčo, tys měl největší zásluhu na tom, že jsem s tím neskončil, že jsem se fyzicky a psychicky nesložil, že jsem měl ještě nějakou chuť pracovat a hledat řešení. Někdy jsi byl kolegou, někdy šéfem, ale v posledních týdnech jsi byl můj starší brácha, berla, vrba a člověk, kterého potřebuješ vidět, když nevíš kudy kam,“ napsal Jakub Smrž, uznávaný motocyklový jezdec se zkušenostmi z MS a šéf týmu, s nímž Kamil v poslední době spolupracoval.
„Bude trvat dlouho to vstřebat. Kéž bych mohl pomoct já, něco udělat, něco změnit. Měj se tam krásně, Kamčo, a odpočiň si, než tě zase přijdu s*át,“ dodal.
A několikanásobný účastník dakarské rallye Ivo Kaštan přidal: „Ten úplně nejvíc super kámoš, rozesmátej srdcem i tváří z nás motorkových magorů. Každý máme svoji svíci života, ale na těch motorkách si ji vozíme do velkého větru.“
Malou útěchou pro všechny, kteří jsou teď plní smutku, může být snad jen to, že Kamil zemřel při své největší vášni.
Měl v sobě svobodu, odvahu, touhu posouvat vlastní hranice a žít naplno až do poslední vteřiny.
Až do chvíle, kdy při druhém tréninku na závod North West 200 ztratil kontrolu nad svým strojem.
Upřímnou soustrast jeho rodině i nejbližším kamarádům.