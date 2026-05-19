Verstappen na Nürburgringu dominoval. O triumf ve 24hodinovce ho připravila závada
„Zelené peklo“ téměř pokořil hned na první pokus. Max Verstappen o víkendu poprvé okusil slavnou 24hodinovku na německém okruhu Nordschleife a hned sahal po vítězství. Jeho tým dlouho ovládal startovní pole, pouhé tři hodiny před cílem se ale sen o triumfu rozplynul kvůli kruté technické závadě.
Max Verstappen absolvoval premiéru v celodenním závodě, konkrétně na jednom z nejnáročnějších podniků ve světě vytrvalostního závodění, ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Vystartoval s vlastním týmem, Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, společně s Lucasem Auerem, Julesem Gounonem a Danielem Juncadellou.
Přítomnost čtyřnásobného mistra světa přilákala obrovskou pozornost a poprvé v historii byl závod vyprodaný. Na okruh se přišlo podívat neuvěřitelných 352 tisíc fanoušků.
Byl to víc než jen napínavý závod. Jejich vůz se kolem půl druhé ráno, právě díky Verstappenově manévru, dostal do vedení před soupeře Mara Engela z týmu Mercedes-AMG Team Ravel. Všechno v tu dobu nasvědčovalo tomu, že čtyřnásobný šampion pokoří Nordschleife a dostane svůj tým na vrchol. Do konce závodu mu však zbývalo ještě několik hodin.
Všechno se zvrtlo tři hodiny dvacet minut před koncem závodu, kdy Verstappenův týmový kolega Juncadella musel nečekaně zajet do boxů. Mercedes s číslem 3 měl problémy s hnací hřídelí, kvůli kterým měl Juncadella sotva auto udržel na trati.
Max Verstappen v boxu během 24hodinového závodu na německém okruhu Nordschleife • Profimedia.cz
Po 20 hodinách na trati se sen o vítězství rozplynul. Před nahlášením potíží byl tým Verstappen Racing ve vedení závodu a jejich šance se s plynoucím časem násobily. „Prostě závod snů, ale bohužel pro nás byl zároveň o tři hodiny kratší a o tři hodiny moc dlouhý. Ale tak to v závodech prostě chodí,“ řekl Verstappenův týmový kolega Juncadella.
Z vítězství se nakonec radovali kolegové Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller a Maxime Martin z týmu Mercedes-AMG Team Ravel.
Verstappen shrnul 24 hodin tvrdého závodění stručně: „Bylo to dobré.“ Na možnost, že se v budoucnu na nějakých vytrvalostních závodech objeví, se dívá pragmaticky: „Určitě to zkusím, ale všechno hodně záleží na mém kalendáři,“ vysvětlil Nizozemec.
Max má s okruhem dlouhou historii, v roce 2020 zde zajel nový rekord okruhu, který doposud nikdo nepřekonal. Jeho působení ve vytrvalostních závodech je překvapením tak možná pro ty, kteří neznají Maxe Verstappena. Záliba ve všech druzích závodění je jednou z jeho poznávacích vlastností. Talent osmadvacetiletého pilota se nedá zapřít ani v jiných formách motorsportu a po jeho víkendovém výkonu je jasné, že vytrvalostní závody nejsou výjimkou.