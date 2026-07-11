Velká tragédie v Brně! Dva závodníci zemřeli po nehodě na Masarykově okruhu
Dva jezdci dnes zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Informoval o tom ředitel komunikace okruhu Petr Boháč a policejní mluvčí Andrea Cejnková.
„Během sobotního programu Alpe Adria International Motorcycle Championship došlo při startu jednoho ze závodů k vážné nehodě dvou jezdců. Navzdory okamžitému lékařskému zásahu jeden z jezdců svým zraněním na místě podlehl. Druhý jezdec byl v kritickém stavu transportován do nemocnice, ani jeho život se bohužel nepodařilo zachránit,“ uvedl Boháč.
Jménem pořadatelů vyjádřil soustrast rodinám a doplnil, že podrobnější informace nebudou organizátoři uvádět.
Policejní mluvčí doplnila, že oba závodníci byli cizinci. „Podle prvotních informací měl třiatřicetiletý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil čtyřiačtyřicetiletý jezdec, také cizinec. První závodník utrpěl natolik vážná zranění, kterým na místě podlehl,“ uvedl Cejnková. Okolnosti nehody policisté zjišťují.
Závody Alpe Adria začaly na Masarykově okruhu v pátek a měly pokračovat do neděle. Program byl ale kvůli tragédii ukončen.