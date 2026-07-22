Motoristický svět v šoku. Náhle zemřel závodník s českými kořeny Chovanec (†21)
Motoristický svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku pouhých 21 let zemřel závodník Zdeněk Chovanec, který měl české kořeny a během své kariéry závodil také za českou stáj Charouz Racing System. O jeho úmrtí informoval specializovaný portál Feeder Series, příčina smrti zatím nebyla zveřejněna.
Chovanec se narodil ve venezuelském Puerto la Cruz, vyrůstal však v Portugalsku. Díky svému původu měl české kořeny a v sezoně 2023 nastupoval v šampionátu FIA Formule 3 za tým Charouz Racing System. Na start se postavil v jedenácti závodech, předtím sbíral zkušenosti v seriálu Euroformula Open, kde patřil mezi nadějné mladé piloty.
Po angažmá ve Formuli 3 se představil také v sérii BOSS GP, v níž dokázal zvítězit v pěti z šesti absolvovaných závodů. Přesto se rozhodl svou závodní kariéru už v roce 2023 ukončit a z motorsportu se stáhl.
Smutnou zprávu zveřejnil účet Feeder Series na sociální síti X. „Vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině, přátelům a všem, kteří ho znali,“ uvedl ve svém oznámení.
Kondolence následně přidaly také další osobnosti a fanoušci motorsportu, kteří vzpomínají na talentovaného jezdce, jehož život skončil nečekaně brzy.
Příčiny a okolnosti jeho předčasného úmrtí nebyly oficiálně zveřejněny. Poslední rozloučení se Zdeňkem Chovancem se uskuteční v portugalském Matosinhos nedaleko Porta.
Motorsport přišel o mladou tvář, která zanechala nesmazatelnou stopu i v historii českého formulového závodění.