Kameny, horko a odstoupení favoritů. Březík zkrotil rozbitý asfalt a dobyl Barum Rally
Zatímco řada závodníků doplatila na rozbitou trať, spalující horko a sčítala na svých vozech fatální škody, vítěz si nevyzpytatelné podmínky naopak pochvaloval. Třicetiletý zlínský rodák Adam Březík ukázal pevné nervy a nenechal se drsnou realitou letošní Barumky rozhodit. Při své jubilejní desáté účasti na tomto podniku dokázal udržet za svými zády i ty nejzkušenější matadory a s přehledem vybojoval své premiérové vítězství.
Rallye Zlín zná vítěze: 55. ročník závodu Barum Czech Rally, který je součástí evropského šampionátu, ovládlo duo Adam Březík a spolujezdec Zdeněk Bělák. Brutální třídenní závod byl napínavý až do konce, zlínský rodák se ale nenechal rozhodit a dovezl Škodu Fabii úspěšně až do cíle.
Cesta na vrchol však byla dlouhá. Zpočátku se držel hned za jedenáctinásobným mistrem republiky Janem Kopeckým. Ten ale musel závod kvůli defektu překvapivě ukončit už v sobotu. Když mechanici vůz následně prohlédli, objevili příčinu: „Zjistili jsme, že chybí brzdový kotouč z litiny. Důvod? Zaklíněný kámen,“ popsal Kopecký pro Deník.cz.
Nebyl jediný, koho Barumka letos pokořila. Letošní podmínky byly extrémní. Kameny, horko, drolící se asfalt a sucho se během víkendu podepsaly na desítkách vozů. Jen po první etapě skončilo deset aut. Celkově se startovní pole čítající 106 posádek smrsklo na pouhých 81, které nakonec dorazily do cíle.
Zatímco ostatní dopláceli na zrádnost letošního závodu, vítěz Březík si nevyzpytatelné tratě užíval. „Tady má být asfalt rozbitý. Nemělo by to nikoho překvapit,“ vzkázal. Z celkových třinácti erzet ovládl hned pět. Do čela průběžného pořadí se dostal už v úvodu, po čtvrtém měřeném úseku. Po poslední rychlostní zkoušce měl náskok 8,3 sekundy na druhého Fina Teemu Suninena.
Třicetiletý závodník slaví na Barumce premiérový úspěch při desáté účasti. Dosavadním maximem pro něj bylo čtvrté místo z let 2023 a 2024. Znovu v akci uvidí fanoušci Březíka už 18. září, kdy startuje další podnik českého šampionátu Rally Pačejov.