Olympiáda 2020 | Lezec Ondra slaví postup na olympiádu! Jistotu mu dala kvalifikace | iSport.cz

Lezec Adam Ondra postoupil v Toulouse z prvního místa do osmičlenného finále olympijské kvalifikace. • Lukáš Bíba

Lezec Adam Ondra se už raduje z postupu na olympijské hry v Tokiu. Na kvalifikačních závodech v Toulouse postoupil z prvního místa do osmičlenného finále, ve kterém bude ve hře šest účastnických míst. Mezi postupujícími jsou ale také dva Japonci a pořadatelská země příštích her už dvě místa získala na mistrovství světa. Šest postupových míst by tak měli obsadit zbývající finalisté. A Ondra už na sociálních sítích oznámil, že má Tokio jisté.