Olympiáda v televizi. Úleva pro ČT, může vysílat dál. Něco i na webu | iSport.cz

Hokejový zápas národního týmu proti biatlonovému závodu v jeden čas, krutá volba pro Českou televizi a nervozní fanoušci. Něco takového by se v dalších letech nemělo opakovat. Česká televize získala vysílací práva na další olympijský cyklus do roku 2024. „Diváci s jistotou uvidí vše podstatné,“ slibuje Jiří Ponikelský, výkonný ředitel programu ČT sport.

Pouhých 190 přímých přenosů měla Česká televize k dispozici na předloňské zimní olympiádě v Pchjongčchangu. Na dalších vydáních show pod pěti kruhy už má ale lepší výchozí pozici díky nové dohodě se společností Discovery, vlastníkem televizních olympijských práv, do roku 2024.

„Olympijské hry vysíláme už od roku 1956 a vždy jsme usilovali o to, aby diváci nepřišli o možnost sledovat je ve volném televizním šíření. Po dlouhých jednáních se nám podařilo dospět k dohodě a uzavřít sublicenční smlouvy také pro další olympijský cyklus zahrnující zimní hry v Pekingu a letní hry v Paříži,“ oznámil generální ředitel České televize Petr Dvořák.

„Navzdory všem změnám na evropském televizním trhu tak může právě Česká televize i nadále přinášet tuzemským divákům neopakovatelnou atmosféru největších sportovních svátků planety,“ dodal Dvořák.

Na přenosy z amerických profesionálních soutěží či fotbalové ligy mistrů na placených kanálech si už diváci museli zvyknout, olympiáda však v Česku dlouho zůstávala prostorem veřejnoprávní České televize.

Situaci ale zásadně změnila dohoda Mezinárodního olympijského výboru se společností Discovery Communications, která v Evropě provozuje sportovní kanál Eurosport, v hodnotě 1,3 miliardy eur (téměř 35 miliard korun). Majitel práv musel podle nařízení MOV ze zimních Her v Pchjongčchangu zprostředkovat volných sto hodin, Česká televize vyjednala téměř dvojnásobek. Oproti předcházející zimní olympiádě v Soči však byla jen na třetině.

Nová sublicenční smlouva se společností Discovery navazuje na předchozí smlouvu. Největší část olympijského programu zůstane na placeném Eurosportu, Česká televize ale dosáhla navýšení povolených přenosových hodin.

„Diváci tak s jistotou uvidí vše podstatné. Mohu slíbit, že se opět budeme soustředit na vystoupení českých sportovců, tedy na to, co by žádný zahraniční vysílatel garantovat nemohl,“ uvedl Ponikelský. „Budeme opět vysílat na programu ČT sport, který se jako vždy po dobu olympijských soutěží promění ve specializovaný nepřetržitý olympijský kanál.“

Česká televize je jednou z prvních veřejnoprávních televizí, která dohodu na vysílání z her 2022 a 2024 uzavřela. Nová smlouva umožňuje přímé sledování všech startů českých olympioniků i v případě časové kolize, protože, na rozdíl od minulého kontraktu, dovoluje operativní vysílání soutěže s českou stopou na webu ČT sport.