Olympiáda 2020 | Olympiáda a koronavirus: Japonci nemají plán B | iSport.cz

Pořadatelé olympijských her v Tokiu nemají náhradní plán kvůli epidemii koronaviru, která zasáhla i hostitelskou zemi. Uvedl to Kacura Enjo, zástupce ředitele pro přípravu olympijských her. Prezident MOV Thomas Bach ujistil, že se počítá se zahájením her 24. července.