Olympiáda 2020 | Na OH a šampionáty smí jen deset ruských neutrálních atletů, Rusko musí platit | iSport.cz

Letos se to vedle letních her v Tokiu týká také srpnového mistrovství Evropy v Paříži, květnového mistrovství světa družstev v chůzi a podzimního půlmaratonského světového šampionátu v Gdyni. Nevztahuje se to na juniorské MS ani na jednorázové mítinky. Udělování neutrálního statusu bude přerušeno, pokud Rusové do 1. července nezaplatí alespoň polovinu pokuty.

Druhá polovina pokuty bude mít splatnost za dva roky, ale bude muset být zaplacena okamžitě v případě dalšího prohřešku nebo nedostatečného postupu reforem v Rusku.

Světová atletika zareagovala na přečin bývalého předsedy ruského svazu Dmitrije Šljachtina a dalších čtyř svazových funkcionářů, kteří padělali doklady, aby se výškař Danil Lysenko vyhnul dopingovému trestu. Šljachtin kvůli tomu rezignoval a nový šéf ruského svazu Jevgenij Jurčenko začátkem března provinění přiznal.

Prezident Světové atletiky Sebastian Coe považuje dnešní rozhodnutí za důkaz, jak vážně mezinárodní federace k ruským prohřeškům přistupuje. "Trvale jsme se snažili oddělit čisté atlety od zkaženého systému a kvůli tomu jsme obnovili proces udělování neutrálního statusu pro ruské atlety a umožnili jim znovu závodit na mezinárodních mítincích a vyhrávat prémie, ale omezili jsme počet atletů na seniorských světových a evropských akcích včetně olympijských her v Tokiu. Předchozí opatření na změnu kultury v ruské atletice zjevně nestačila. Doufáme, že tahle opatření budou dostatečná, aby vyprovokovala skutečnou změnu," uvedl Cou v prohlášení.

Ruská atletika je kvůli systematickému dopingu v zemi v trestu od listopadu 2015. Loni v listopadu v reakci na skandál kolem Lysenka vedení WA zastavilo proces, který měl vést k navrácení členství Rusku.

Dnes pro něj Rada WA stanovila nové podmínky. Měla by vzniknout zvláštní komise pro obnovení ruského členství, která by měla předložit vedení WA podrobný plán změn. S ruským svazem by měli pracovat dva mezinárodní experti, kteří by měli zajistit změnu mentality ve všech procesech a rozhodování ruského svazu.