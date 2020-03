Oběť olympijskému snu. Tokio 21? Maki odkládá rodinu, parťačka děkuje | iSport.cz

Je to sotva pár dnů, co se vrátily z Číny, kde až v posledním zápase promarnily první šanci na olympijskou kvalifikaci. Jejich zklamání se dá krájet. • Barbora Reichová (Sport)

Pandemie koronaviru zasáhla i do dění na světovém okruhu v beachvolejbalu, všechny květnové turnaje FIVB byly zrušeny. Na svém oficiálním facebooku se k situaci vyjádřil i nejlepší český pár Markéta Sluková s Barborou Hermannovou. Jak to vidí s olympiádou v Tokyu? • facebook.com

Rok sem, rok tam? Pro plážovou volejbalistku Markétu Nausch Slukovou to tak rozhodně není. Odložení olympijských her v Tokiu ji výrazně zasáhlo do soukromých životních plánů. Se svým manželem Simonem totiž plánovali založení rodiny. Jednatřicetiletá reprezentantka se ale rozhodla pro oběť sportovnímu snu.

„Momentálně trochu vstřebávám fakt, že je olympiáda opravdu odložená. Doufala jsem v to, že se nám kvalifikace do Tokia podaří, že se nám Tokio podaří, pak jsem měla v plánu založit rodinu,“ prohlásila populární Maki. „Pro mě je to veliká čára přes rozpočet, trošičku s tím bojuju.“

Nausch Sluková už byla na olympiádě dvakrát. V roce 2012 v Londýně zářila společně se svou kamarádkou s dětství Kristýnovou „Kiki“ Kolocovou. Před čtyřmi lety v Riu už bojovala s novou parťačkou Barborou Hermannovu. Ta teď oceňuje, že její spoluhráčka kvůli společné olympijské misi odložila založení rodiny.

Pandemie koronaviru zasáhla i do dění na světovém okruhu v beachvolejbalu, všechny květnové turnaje FIVB byly zrušeny. Na svém oficiálním facebooku se k situaci vyjádřil i nejlepší český pár Markéta Sluková s Barborou Hermannovou. Jak to vidí s olympiádou v Tokyu?







42 zobrazit galerii

„Chtěla bych vyzdvihnout, že tím, že se tohle všechno prodlužuje a olympiáda se o rok odkládá, i Maki odkládá svůj velký plán o rodině a já jí za to moc děkuju,“ uvedla Hermannová. „Rozhodla se, že se mnou celou tu přípravu odpinká, odehraje. Není úplně jednoduché tyhle věci přeplánovat, ale jako tým se tomu postavíme čelem. Připravíme se na příští rok tak, jako bychom se připravovaly letos, ne-li ještě lépe.“

Obě hráčky odletěly na mezinárodní tréninkový kemp do Los Angeles. Hermannová se kvůli situaci kolem epidemie koronaviru už vrátila domů, Nausch Sluková zatím zůstává v Kalifornii.

„Ke mně se informace o tom, že se olympiáda definitivně o rok odkládá, dostala s několikahodinovým zpožděním, protože se momentálně nacházím v Los Angeles, takže jsem se probudila do téhle novinky. Bára je doma v Česku, protože se chtěla vrátit za rodinou, já chtěla zůstat, protože možnost tréninku je tady pořád lepší než doma,“ uvedla Maki. „Musím říct, že to pro mě není šok nebo velké překvapení, vnímám to tak, že se nacházíme v celosvětové krizi a trvat na tom, aby se olympiáda konala v původním daném termínu, to si myslím, že by opravdu nebylo rozumné.“

Sezona měla pro český pár začít v mexickém Cancúnu koncem března. Čtyřhvězdičkový turnaj Světové série byl ale odložen a žádné turnaje se neplánují do konce května.

„Na jednu stranu je to zklamání, jsem člověk, co má rád nějaký plán a vizi, a najednou je to z týdne na týden všechno jinak. Na druhou stranu cítím pořád tu obrovskou motivaci, vášeň a zapálení do sportu – Tokio bych strašně chtěla, a pokud to znamená všechny plány, co jsem měla, odložit o rok, tak to tak bude,“ slibuje Maki.