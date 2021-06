Seemanová má jako neřest jídlo: Odepřít si popcorn? Nebyla bych v pohodě

Ve svých teprve jednadvaceti letech se zapsala do historie českého plavání. Barbora Seemanová se letos stala první českou mistryní Evropy v závodě na 200 metrů kraulem a nyní bude bojovat o co nejlepší umístění na olympiádě v Tokiu. „Můj malej velkej cíl je určitě dostat se do finále," prozradila v rozhovoru nadějná česká plavkyně.

„Plavkyni jako ona jen tak nepotkáte,“ říká trenérka Petra Škábová, která se s Barborou Seemanovou potkala poprvé v roce 2012. Tehdy ji rodiče jako dvanáctiletou přihlásili do oddílu pražského Motorletu.

Za tu dobu česká plavkyně ušla pořádný kus cesty. Je držitelkou řady domácích rekordů, jako šestnáctiletá se stala nejmladší českou účastnicí olympiády v Riu a na letošním mistrovství Evropy se jí podařilo urvat zlato na kraulové dvoustovce, na které předčila dokonce i světovou rekordmanku Federiku Pellegriniovou.

A s jakými ambicemi míří česká šampionka na letošní hry do Tokia? „Můj malej velkej cíl je určitě dostat se do finále. Už jen to pro mě bude úspěch. A co se stane ve finále, to uvidíme,“ říká jednadvacetiletá plavkyně.

Odměna za vydařený výkon na japonských hrách už je teď předem jasná. Největší neřestí české kraulařky je totiž podle jejích slov dobré jídlo. „Pro mě je náročné si v profesionálním sportu něco odepřít, protože tvrdě makáme a tréninkem strávíme i pět hodin denně. Když bych potom přišla domů a nemohla si dát ani bonbony nebo popcorn, myslím, že by mi to trošičku mohlo ubírat ve výkonu, protože bych nebyla v psychické pohodě,“ říká Seemanová, která týdně naplave okolo 60 kilometrů.

„Pamatuju si, že když jsem jako malá jezdila na soustředění, měla jsem půlku kufru plnou jen sladkostí. Když mi na to pak trenérka přišla, musela jsem to omezit,“ vzpomíná s úsměvem na své plavecké začátky.

Při jakých aktivitách si nadějná česká plavkyně nejlépe odpočine? A co říká o své trenérce, které byla v roce 2017 udělena cena Trenérský objev roku? To a mnohem víc se dozvíte ve videu, který pro vás připravil Český olympijský výbor.