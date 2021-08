Nausch a Hermannová: Zklamání z vyšetřování. ČOV slibuje nápravu

Barbora Hermannová si své spoluhráčky Markéty Nausch Slukové nesmírně váží za to, že kvůli přeložení olympijských her na rok 2021 změnila plány na zakládání rodiny • Sport Invest

Olympijské hry v Tokiu skončily, jenže zklamání některých českých účastníků, kteří do nich nemohli zasáhnout, trvá. Čím dál zklamanější jsou i Markéta Nausch Sluková i Barbora Hermannová. Celý tým i s trenérem Simonem Nauschem kritizuje vyšetřování prováděné Českým olympijským výborem. Ten naopak tvrdí, že po návratu z Tokia bude se všemi postiženými sportovci řešit vše na osobní úrovni a rozhodně nehodlá nic zamést pod koberec.

Volejbalová dvojice Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová v posledních měsících i při pandemii létala často a Covid ji nezasáhl. Až po tom nejdůležitějším transportu byli oba manželé pozitivně testovaní a olympijský sen se zhroutil. O to větší je zklamání z následného šetření ČOV.

„Cítím snahu problém bagatelizovat a přehodit na nás sportovce, že jsme nebyli zodpovědní. To mě na tom všem mrzí asi nejvíc,“ píše v prohlášení pro média Markéta Nausch Sluková.

Ve své reakci píše, kde přesně v letadle seděla. Byla součástí skupinky plážových volejbalistů v blízkosti doktora Voráčka, který měl pozitivní test okamžitě po příletu. Největší chybu vidí v tom, že v letadle byl někdo s covidem, i když „pacient 0“ zřejmě nikdy nebude úplně jasný.

„Věřila jsem, že opatření před charterovým letem budou taková, aby se právě tomuhle zamezilo. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsme s týmem zvolili formu společného transportu. A to se evidentně nestalo."

Další podrobnosti přidává parťačka Barbora Hermannová: „Zasedací pořádek nebyl určený, sedli jsme si s ostatními tam, kde bylo volno. Nastupovalo se ze zadní části letadla, kdy poslední řady byly zaplněny věcmi ČOV a na nás, jakožto jedny z posledních nastupujících, zbyla místa v přední části letadla. Patřím do skupiny sportovců, kteří přišli o olympiádu a dodnes mě nikdo z ČOV ani nekontaktoval, aby se zeptal na můj názor, co se v letadle z mého pohledu dělo,“ posteskla si.

Méně zkušenější z dvojice zároveň narychlo sháněla parťačku pro blížící se mistrovství Evropy, nakonec nastoupí s Marií Sárou Štochlovou.

Trenér beachvolejbalového týmu a zároveň manžel Markéty Nausch Slukové Simon Nausch ve své části prohlášení obvinil vedení ČOV, že chce covidový let zamést pod koberec.

„Teď, když sleduji zprávy a vysvětlení ze strany Českého olympijského výboru, mám pocit, že se celou kauzou pořádně nikdo zabývat nechce. Prioritou se zdá spíše to, aby se na celou situaci rychle zapomnělo,“ napsal. Na začátku s ním přitom vedení ČOV komunikovalo.

Sám Jiří Kejval se k české olympijské účasti i letu vyjádří na tiskové konferenci, která je naplánovaná na 4 hodiny odpoledne. Již dříve však Tibor Alfödi, ředitel komunikace ČOV, odmítl to, že by výbor chtěl cokoli zamést pod koberec.

"Český olympijský výbor se od začátku staví k celé situaci čelem. V průběhu pobytu v Tokiu jsme byli v kontaktu se všemi sportovci pozitivně testovanými na COVID-19 i se všemi v karanténě. V nejbližších dnech – ihned po návratu do Česka – chceme pokračovat v řešení na osobní úrovni, a to přímo s dotčenými sportovci a příslušnými sportovními svazy, neboť to jsou osoby a instituce, se kterými má ČOV podepsané smlouvy týkající účasti na Hrách," potvrdil.