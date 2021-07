5. den LOH ONLINE: Perušič bude hrát. Prskavec třetí v rozjížďce

Na olympijských hrách v Tokiu běží už pátý den soutěží a do akce se postupně dostává řada českých sportovců. Plavkyně Barbora Seemanová ve finále závodu na 200 metrů volný způsob obsadila šesté místo. Markéta Vondroušová i pár Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková postoupily do semifinále. A odpoledne půjdou do akce také basketbalisté, ve druhém utkání své skupiny vyzvou Francii. Kompletní dění v Japonsku sledujeme ONLINE na iSport.cz.