6. den LOH ONLINE: Tři jisté české medaile, výhra beachvolejbalistů

Veleúspěšný šestý den olympiády v Tokiu pro Českou republiku! Finále mužské střelby se náramně vydařilo Jiřímu Liptákovi a Davidu Kosteleckému, kteří se postarali o zlatou (Lipták) a stříbrnou medaili (Kostelecký). České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková postoupily do finále čtyřhry a zajistily tak olympijské výpravě další medaili. Vodní slalomářka Tereza Fišerová se probojovala do finále žen, v posledním závodu ale na cenný kon nedosáhla. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner si po opožděném vstupu do turnaje kvůli covidu připsali premiérové vítězství nad Mexikem. Kompletní dění v Japonsku jsme sledujeme ONLINE na iSport.cz.