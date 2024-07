Tenis na LOH: V Paříži úřadoval déšť. Češi se nedočkali, na kurt až v neděli

Karolína Muchová v Palermu postoupila do finále • Profimedia.cz

Déšť, který sportovcům lehce otrávil slavnostní zahájení olympiády, trápí Paříž i v sobotu. A pocítili to i čeští tenisté, kteří si na vstup do olympijského turnaje musí počkat až do neděle. Vinou nepříznivého počasí se nyní hraje jen na dvorcích Philippea Chatriera a Suzanne Lenglenové, které mají zatahovací střechu.