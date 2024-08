Tenis ONLINE: chystá se ženský debl, Macháč s Pavláskem padli

Hned čtyři české páry jsou v akci ve čtyřhrách během šestého dne olympijských her v Paříži. Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem padli v semifinále mužského deblu a zahrají si o bronz. Macháč ještě po boku Kateřiny Siniakové zabojuje o finále v mixu. Ta společně s Barboru Krejčíkovou nastoupí ještě do čtvrtfinále ženské čtyřhry. Karolína Muchová a Linda Nosková vyválčily výhru ve čtyřhře a můžou se chystat na semifinále. O vítězi musel v utkání těchto tenistek znovu rozhodnout supertiebreak. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSport.cz.

Muchová s Noskovou, které se daly dohromady po odhlášení zraněné Markéty Vondroušové, otočily v Paříži už třetí duel. V super tie-breaku zdolaly v předchozích kolech také Američanky Coco Gauffovou a Jessicu Pegulaovou i Rusky startující v neutrálních barvách Jekatěrinu Alexandrovovou a Jelenu Vesninovou.

Češky prohrály i potřetí na turnaji úvodní set, v němž přišly třikrát o servis. Ve druhé sadě sice nevyužily vedení 2:0, díky dalšímu brejku v páté hře získaly ale znovu náskok a vývoj srovnaly.

Rozhodl dramatický super tie-break. V něm nejprve české tenistky za stavu 8:9 odvrátily po bekhendovém voleji Muchové u sítě mečbol a poté si samy vypracovaly čtyři možnosti na ukončení zápasu. Při té poslední za stavu 13:12 servírovala Nosková směrem ven z kurtu a Tsao Čch'-a-i vrátila míč jen do autu.

Boj o semifinále čeká dnes také v ženském deblu obhájkyně zlatých medailí z Tokia 2021 Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou. Český pár narazí na další Rusky Dianu Šnajderovou a Mirru Andrejevovou.

Šwiateková olympijské zlato nezíská

Světová jednička Iga Šwiateková v Paříži olympijské zlato nezíská a v areálu Roland Garros nenaváže na své triumfy z posledních tří ročníků antukového grandslamu. Polská tenistka v semifinále nečekaně podlehla šesté nasazené Číňance Čeng Čchin-wen 2:6, 5:7.

Šwiateková, jež má z French Open celkem čtyři tituly, ztratila úvodní set za 39 minut. Ve druhém sice nakročila k obratu, vedení 4:0 ale neudržela a poprvé po sérii 25 vítězných zápasů na pařížských kurtech prohrála.

Jednadvacetiletá Čeng Čchin-wen se letos probojovala do finále Australian Open, v němž podlehla Aryně Sabalenkové. Do finále olympijského turnaje nyní postoupila jako první čínská tenistka v historii. Dosud jednou medaili pod pěti kruhy, kam se tenis vrátil od roku 1988, získaly Jen C' a Čeng Ťie, které braly ve čtyřhře v Pekingu 2008 bronz.

O zlato se Čeng Čchin-wen v sobotním finále utká s vítězkou druhého semifinále mezi slovenskou přemožitelkou Barbory Krejčíkové Annou Karolínou Schmiedlovou a Donnou Vekičovou z Chorvatska. Šwiatekové si zahraje s poraženou tenistkou o bronz.

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži - tenis:

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Čeng Čchin-wen (6-Čína) - Šwiateková (1-Pol.) 6:2, 7:5.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Muchová, Nosková (ČR) - Sie Šu-wej, Tsao Čch'-a-i (Tchaj-wan) 1:6, 6:4, 14:12.