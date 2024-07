LOH ONLINE, 2. den: Seemanovou čeká semifinále, Knedla se dlouho držel

Třináct sad medailí získá své majitele během olympijské neděle v Paříži. V akci bude i řada českých sportovců, bohatý je tenisový program, poprvé jdou do akce plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová, Barbora Seemanová začala misi na své nejsilnější trati 200 metrů volný způsob postupem do semifinále. Vítězně vstoupili do turnaje Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. V semifinále kajakářek se nezadařilo Antonii Galuškové. Jaký je plán druhého dne Her? Kompletní dění v Paříži sledujeme v průběžně ONLINE reportáži.