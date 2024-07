LOH ONLINE, 3. den: Choupenitch prohrál a končí. Rohan jede finále!

Pět českých medailistů z Tokia v pondělním programu na olympijských hrách v Paříži. Šermíř Alexander Choupenitch bronz neobrhájí, prohrál ve 2. kole a končí. Obhájce zlata Jiří Lipták v kvalifikaci trapu chyboval a velmi pravděpodobně do finále nepostoupí. To naopak právě absolvuje stříbrný medailista z Tokia Lukáš Rohan. Barbora Seemanová může vylepšit dosud nejlepší umístění českých plavců v historii her. Kompletní dění v Paříži sledujeme v průběžně ONLINE reportáži.