Rusové a Bělorusové nastoupí na paralympiádě pod svými vlajkami! Hašek: Reklama na zločiny
Byť se Rusové a Bělorusové účastní olympijských her pod neutrální vlajkou, na Mezinárodní olympijský výbor valí kritika. Sportovci ze států, které stojí za agresí proti Ukrajině, totiž stále mají vazby na státní struktury a jsou proto součástí režimů. Mezinárodní paralympijský výbor si dopustil ještě výrazně skandálnějšího rozhodnutí – dovolil šestici Rusů a čtveřici Bělorusů soutěžit pod vlajkami svých států. „Jsou to vlajky režimů, které ze sportu udělaly nástroj války, lží a opovržení,“ napsal Matvij Bidnyj, ukrajinský ministr sportu na síti X.
Nejprve Mezinárodní olympijský výbor vyřadil ukrajinského skeletonistu Vladyslava Heraskevyče kvůli pietní helmě, teď zas Mezinárodní paralympijský výbor zrušil stopku ruské a běloruské reprezentaci.
Už první zmíněné konání představitelů pěti kruhů vyvolal pobouření celosvětového rozměru. Nově oznámený tah vedení MPV ale znamená ještě větší skandál.
MPV na valném zasedání už loni v září zrušilo suspendaci Ruska a Běloruska, zavedenou po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Nyní oznámil, že oběma zemím přidělil účastnická místa. Zatímco na probíhajících olympiádě nastupují Rusové a Bělorusové pod neutrální vlajkou, paralympionici z těchto zemí budou startovat pod vlajkami svých států a povoleny budou i jejich státní hymny.
„Rozhodnutí mě zklamalo a je také skandální. Ruské a běloruské vlajky na sportovních akcích, které podporují férovost, respekt a čestnost, nemají místo. Jsou to vlajky režimů, které ze sportu udělaly nástroj války, lží a opovržení,“ uvedl Matvij Bidnyj, ukrajinský ministr sportu na síti X.
Reklama na zločiny, pálí Hašek
„V Rusku se paralympijský sport stal pilířem pro ty, které Putin poslal na Ukrajinu zabíjet, a kteří se z Ukrajiny vrátili se zraněními a trvalými následky,“ dodal šéf rezortu sportu.
Znechucení nad rozhodnutím MPV ostře vyjádřil také český olympijský šampion a někdejší hvězda NHL, Dominik Hašek. „Nadcházející paralympijské hry budou opět obrovskou reklamou na ruskou imperialistickou válku a ruské zločiny, včetně genocidy ukrajinských dětí. Tato událost pomůže legitimizovat ruské zločiny a kvůli tomu bude mnoho lidí zabito a zmrzačeno,“ napsal „Dominátor“ na sociálních sítích. Vinu za skandál připsal také Itálii jako pořadatelskému státu.
Nesouhlas Ukrajinců nezůstane pouze u prohlášení na sociálních sítích. Rozhodli se pro bojkot. „Nebudeme přítomni na zahajovacím ceremoniálu. Nezúčastníme se žádných dalších oficiálních paralympijských akcí. Děkujeme všem představitelům svobodného světa, kteří učiní totéž. Budeme dál bojovat,“ oznámil Bidnyj. Závodů a utkání se však ukrajinská reprezentace bude.