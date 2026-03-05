Paralympionici chtějí medaili po 16 letech. Největší naděje? Běžecké lyžování či hokej
Sotva si zraky televizních diváků trochu odpočinuly, už jsou tu další vrcholné soutěže této zimy. V Miláně a Cortině se po olympionicích nyní představí paralympionici. Čekat můžete mnohé. Od počátečních protestů po dechberoucí výkony handicapovaných. Česká výprava vyrazila do Itálie s jasným cílem – po dlouhých šestnácti letech znovu přivézt medaili. A ideálně víc.
Antický amfiteátr ve Veroně hostil slavnostní zakončení zimních olympijských her před necelými dvěma týdny. Nyní se sem ceremoniál znovu vrací, tentokrát jde o zahájení XIV. zimních paralympijských her. To však bude kvůli protestu bez Čechů, ke kterým se přidají i další výpravy. Nelíbí se jim to, že i přes pokračující agresi na Ukrajině mohou startovat ruští a běloruští parasportovci pod státními symboly, tedy i pod svými národními vlajkami. To měli na olympijských hrách stále zakázáno.
Vedle Čechů se tak slavnostního ceremoniálu nezúčastní ani výpravy Estonska, Finska, Litvy, Polska, Kanady, Nizozemska a před pár dny oznámili to samé také Němci.
V soutěžích ale Čechům fandit můžete. V Miláně a Cortině se představí rekordní výprava 24 sportovců a 4 trasérů. A podle šéfa Českého paralympijského výboru se tam někteří nejedou pouze zúčastnit. Cílem je po dlouhých šestnácti letech prolomit medailový půst.
„Netajíme se tím, že jsme ambiciózní, určitě chceme tohle sucho prolomit. Ale hlavně si přejeme, aby reprezentanti byli se svými výsledky spokojeni a prodali to, co natrénovali,“ říká Zbyněk Sýkora.
Češi budou zastoupeni ve čtyřech sportech: para hokej, para alpské lyžování, para běžecké lyžování a para biatlon.
Největší naděje vkládá národní výprava do teprve sedmnáctileté Simony Bubeníčkové s jejím trasérem Davidem Šrůtkem. Bubeníčková se představí v soutěžích běžeckého lyžování, ale i biatlonu.
Nejlepší umístění českých paralympioniků
Paralympiáda
Nejlepší umístění
Peking 2022
6. místo (tým para hokejistů, Patrik Hetmer – obří slalom)
Pchjongčchang 2018
6. místo (tým para hokejistů, Patrik Hetmer – sjezd)
Soči 2014
5. místo (tým para hokejistů, Tomáš Vaverka – snowboardcross)
Vancouver 2010
3. místo (Anna Kulíšková – super-G)
Bubeníčková má, stejně jako další para biatlonisté Carina Edlingerová a Miroslav Motejzík, podporu Českého svazu biatlonu. Na začátku sezony tak měla mladá nevidomá sportovkyně možnost vysvětlit, jak to v tomto případě v biatlonu funguje.
„Je to speciální, nemířím podle očí, ale pomocí zvuku. Mám sluchátka, zbraň je laserová, paprsek přenáší zvuk do sluchátek a mířím podle výšky zvukového tónu. Mám k sobě traséra, který mi pomáhá na trati i na střelnici, kde mi může neverbálně pomoci zaujmout polohu, abych střílela na terč,“ popsala v listopadu Bubeníčková.
Para hokejisty vede kouč Jakub Novotný, pod jehož vedením už český celek slavil tři bronzové medaile z mistrovství světa v řadě. Češi tak budou patřit mezi favority. „Nemůžeme mít menší ambice než na medaili. Určitě to bude zajímavý turnaj, těšíme se na něj a víme, o co budeme hrát. V týmu panuje odhodlání a dobrá nálada,“ vzkázal Novotný. Poprvé vstoupí jeho svěřenci do akce zítra utkáním proti Japonsku (od 10.05 hodin).