Rusy na zahájení paralympiády čekal pískot. Aplaus pro Ukrajince, Írán se odhlásil
Zimní paralympijské hry začaly ve stínu plnohodnotného návratu ruských a běloruských sportovců. Na slavnostním zahájení ve Veroně se objevili jejich zástupci s vlajkami, které po začátku války na Ukrajině z mezinárodních klání zmizely. I proto zahajovací ceremoniál bojkotovala řada výprav včetně Česka.
Zatímco ukrajinským paralympionikům zastoupeným dobrovolníky publikum ve Veroně bouřlivě tleskalo, na Rusy, kteří na plochu osobně dorazili, se naopak pískalo. Běloruská výprava hned zpočátku ceremoniálu prošla bez výraznějšího rozruchu.
Pořadatelé ceremoniál oproti tomu, co viděli diváci před měsícem při zahájení olympijských her, hodně zrychlili. Vlajky nenosili sportovci, ale dobrovolníci.
Kromě Česka se nezúčastnila logicky ani Ukrajina a dále Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Nizozemsko, Německo nebo Izrael. Další země chyběly i z logistických důvodů, protože jejich sportovci se soustředí již na sobotní závody konající se na sportovištích daleko od Verony.
Ukrajincům nejdřív zakázal Mezinárodní paralympijský výbor kolekci s vyobrazením mapy své země z 90. let včetně dnes Ruskem okupovaných území, jako je například Krym. Nakonec chybělo čtrnáct z celkových pětapadesáti výprav.
Kompletně se odhlásil Írán, který měl mít jediného zástupce, parakrosaře Abolfazliho Khatibiho, jenž ovšem nepřicestoval vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci ve své zemi.
Amfiteátr ve Veroně nebyl zcela zaplněn a reakce publika byly celkově vlažné. Kromě Ukrajinců se největšího aplausu pochopitelně dočkali domácí Italové. Ti disponují nejširší základnou čítající 45 sportovců, téměř dvojnásobnou oproti české výpravě.
Reportáž s odůvodněním absence Čechů
Češi nesledovali zahájení ani prostřednictvím televize. „Bude se tady vysílat na třech velkoplošných obrazovkách, ale nějaké hromadné sledování neplánujeme. Všichni se chtějí soustředit na své disciplíny,“ předesílal s předstihem tiskový mluvčí ČPV Tadeáš Mahel.
„Nemůžeme ignorovat, že se tyto Hry konají v hluboce rozděleném světě, roztrženém válkami, smutkem a trápením v jednom z nejdramatičtějším momentu naší doby. Pro tenhle důvod je vzkaz míru a solidarity, který je v srdci olympijského a paralympijského hnutí, ještě důležitější," uvedl ve Veroně Giovanni Malago, předseda organizačního výboru.
Česká televize se rozhodla ceremoniál v pátek večer vysílat, jinak by jí hrozily smluvní sankce, v krajním případě by přišla i o vysílací práva. V okamžiku nástupu ruské a běloruské výpravy ale Česká televize odvysílala souběžně se záběry z Verony reportáž vysvětlující, proč čeští paralympici na ceremoniálu chyběli.
Přístup k ruské a běloruské účasti vysvětlil už dříve šéfredaktor sportovní redakce Michal Dusík. „Jestliže se objeví někde ruská vlajka během sportování, je to stejné, jako když se ve zpravodajství objeví Putin. Je to o tom, abychom vysvětlili, proč tam jsou, jaký geopolitický kontext. Nebudeme je překrývat,“ řekl Dusík ve Fokus podcastu.
Paralympiáda potrvá do konce příštího týdne. Čeští reprezentanti chtějí ukončit medailový půst, který trvá od her ve Vancouveru 2010.