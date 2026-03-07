První medaile z paralympiády po šestnácti letech! Stříbro získala Češka z Rakouska
Paráda! Biatlonistka Carina Edlingerová získala pro Česko po 16 letech medaili ze zimních paralympijských her. Ve sprintu v Teseru skončila rakouská rodačka druhá. Čtvrté místo obsadila další česká zrakově postižená sportovkyně Simona Bubeníčková.
Sedmadvacetiletá Edlingerová reprezentuje české barvy od této sezony. Pro rodné Rakousko na předchozích dvou paralympiádách vybojovala zlato a dva bronzy v běhu na lyžích. Dnes mezi biatlonistkami nestačila na sprinterské trati pouze na vítěznou Číňanku Wang Jüe.
Čeští parahokejisté zahájili hry v Miláně vydřeným vítězstvím 3:2 nad Japonskem. Střelecky přitom dominovali, na branku vyslali 30 pokusů, Japonci jen čtyři. Jejich dalšími soupeři v cestě za postupem do prvního semifinále budou v pondělí Slováci a o den později favorizovaní Kanaďané.
Japonci se ujali vedení po rychlé kombinaci v 7. minutě zásluhou Kazujošiho Niicua. Vývoj poté otočili ještě v první třetině kapitán Radek Zelinka a kanonýr Michal Geier. Podruhé brankáře Patrika Sedláčka překonal po úniku Icuki Itó, vítězný gól dal ve 24. minutě osmnáctiletý útočník Lukáš Kapko.
„Japonci hodně kousali. Měli vždy jednoho hráče, který byl utrhnutý u naší modré čáry. Kluci toho hráče moc nehlídali, bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Jako gólmana mě zápas strašně štve. Čtyři střely, dva góly, to pro mě není vůbec dobrý obrázek. Výhra je ale samozřejmě důležitá,“ řekl Sedláček České televizi.
Čeští parahokejisté touží po medaili po třech bronzech ze světových šampionátů. Nejlepší dva týmy ze skupiny postoupí přímo do semifinále.
Carina Edlingerová
- Datum a místo narození: 13. srpna 1998, Bad Ischl (Rakousko)
- Největší úspěchy: paralympijské hry 2026 (Milán a Cortina) - stříbro (sprint, parabiatlon), 2022 (Peking) - zlato (sprint, běh na lyžích) a bronz (10 km volně, běh na lyžích), 2018 (Pchjongčchang) - bronz (7,5 klasicky, běh na lyžích); z mistrovství světa v paralyžování má celkem šest zlatých, dvě stříbrné a tři bronzové medaile, z MS v parabiatlonu tři bronzy
- Bývalá rakouská paralyžařská hvězda, loni se kvůli neshodám s tamním svazem rozhodla reprezentovat Česko
- lyžařská federace FIS jí na rozdíl od biatlonové unie dosud neumožňuje závodit za novou zemi; s lyžováním začala v 10 letech, později kvůli Stargardtově chorobě přišla téměř kompletně o zrak
- od loňska se více zaměřuje na parabiatlon, v němž už se rovněž prosadila mezi světovou elitu; v minulosti jí dělal traséra i mladší bratr Julian, nyní tuto roli zastává reprezentační trenér Alexandr Paťava; vystudovaná sportovní novinářka uvádí jako svoje koníčky cestování a šití