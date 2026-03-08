Druhá česká medaile na paralympiádě! Biatlonistka Bubeníčková získala stříbro
Simona Bubeníčková skončila na paralympijských hrách druhá ve vytrvalostním závodu biatlonistek a získala pro českou výpravu druhou medaili. V Teseru navázala na sobotní stříbro ze sprintu Cariny Edlingerové, jež v neděli obsadila sedmé místo. Čeští handicapovaní sportovci čekali na medaili na zimních olympijských her od Vancouveru 2010.
Zrakově postižená Bubeníčková byla ve sprintu čtvrtá. V nedělním závodu na 12,5 km nestačila v doprovodu traséra Davida Šrůtka jen na Číňanku Wang Jüe, která přidala po sobotním triumfu druhé zlato.
Sedmnáctiletá Bubeníčková udělala při střelbě jen jednu chybu stejně jako její přemožitelka, která jí suverénně nejrychlejším běžeckým časem porazila o 1:46,0 minuty. Rakouskou rodačku Edlingerovou o naději na lepší výsledek připravilo šest trestných minut.
Bubeníčková potvrdila ziskem stříbra pozici velké medailové naděje české výpravy. Biatlon si přitom přibrala až v této sezoně k běhu na lyžích, v němž se loni stala mistryní světa. V obou sportech sbírá medaile ve Světovém poháru.
Ve vytrvalostním závodu stojících biatlonistů skončil padesátiletý Miroslav Motejzík poslední devatenáctý.