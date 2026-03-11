Dvě medaile ve dvou sportech! Bubeníčková (17) na paralympiádě bere stříbro i z běhu na lyžích
Sedmnáctiletá Simona Bubeníčková získala na paralympijských hrách druhou stříbrnou medaili. V Teseru skončila zrakově postižená sportovkyně druhá v běhu na lyžích na 10 km klasickou technikou a navázala na medaili stejné hodnoty z nedělního vytrvalostního závodu biatlonistek.
Úřadující mistryně světa na klasické desítce s intervalovým startem nestačila dnes pouze na Rusku Anastasii Bagijanovou, která získala druhé zlato po triumfu v úterním sprintu. V něm Bubeníčková při útoku na medaili vypadla po pádu v semifinále a byla klasifikována pátá.
„Nechala jsem tam všechno, bylo to strašně těžké. Trať byla hodně náročná, vůbec mi to nevyhovovalo, v kopci jsem se trápila,“ řekla České televizi Bubeníčková po závodě, jenž se v desetistupňové teplotě jel na rozměklé trati. „Soupeřka byla mnohem silnější, respekt k ní. Líp to nešlo a jsem spokojená,“ dodala.
Česká paralympionička přiznala, že měla zvýšenou motivaci po úterním pádu. „Věděla jsem, když už nebudu moct, budu mít na co myslet a pro co jet. Ale na startu jsem byla klidná. Dneska ráno jsem vzpomínala, že tři týdny zpátky jsem na tréninku šla a byla jsem ráda, že předjíždím turistu, takže ve výsledku jsem spokojená. Na víc to nestačilo,“ uvedla Bubeníčková, kterou jako trasér doprovází David Šrůtek.
V mužské kategorii stojících dojel Matěj Škoda třináctý, padesátiletý Miroslav Motejzík závod nedokončil.
Česká výprava v Itálii má po šestnáctiletém medailovém půstu na zimních paralympiádách aktuálně na kontě tři stříbra. První cenný kov získala v sobotu v biatlonovém sprintu Carina Edlingerová.