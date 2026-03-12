Česká hvězda se na paralympiádě odmítla fotit s Ruskou, ne slyšeli i novináři. Výbor analyzuje…
Česká paralympijská hvězda Simona Bubeníčková se po svém druhém stříbrném závodě na zimních Hrách připojila k odporu sportovců proti účasti válečného agresora Ruska. Po závodě na 10 kilometrů klasickou technikou v běhu na lyžích se odmítla vyfotit s vítěznou Ruskou Anastasjou Bagiianovou. Podobný protest uspořádali i Němci.
Ve srovnání se smrtí patnáctileté ukrajinské dívky, kterou v noci na čtvrtek v Černihivské oblasti zabil další z nekončící série smrtících útoků ruských dronů, to zase takový skandál není. Pro paralympijské hnutí jsou to ale gesta, jež vzbuzují celosvětovou pozornost.
Kvůli kontroverznímu rozhodnutí Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) připustit účast ruských i běloruských sportovců pod jejich hymnami a vlajkami navzdory trvající krvavé válce na Ukrajině nejprve šestnáct zemí bojkotovalo zahajovací ceremoniál paralympiády. A množí se i gesta samotných sportovců.
Česká reprezentantka Simona Bubeníčková se po středečním ceremoniálu po závodě na 10 kilometrů v běžeckém lyžování klasickou technikou, v němž získala stříbro, spolu se svým trasérem Davidem Šrůtkem odmítla po závodě s Rusy vyfotit. Přítomní ruští novináři se pak snažili získat vyjádření přímo od Bubeníčkové, což však manažer komunikace Tadeáš Mahel zatrhnul.
„Byla prosba od ruských novinářů mluvit s našimi sportovci, což jsme odmítli a budeme odmítat nadále. Byli na místě tři novináři a odmítli jsme to,“ vysvětlil Mahel pro web iSport.
Čeští sportovci se k věci nebudou vyjadřovat do konce Her. „Teď chtějí řešit sport, ale mají k tomu co říct,“ ujistil Mahel.
Po úterním sprintu v běžeckém lyžování nevidomých se německá závodnice Linn Kazmaierová spolu se svým trasérem Florianem Baumannem při ceremoniálu během ruské hymny obrátila zády k ruské vlajce. Zároveň si oba nechali na hlavě své čepice. Závod totiž vyhrála Ruska Anastasia Bagiianová.
„Slavnostní předávání medailí bylo naprosto divné. Já tyhle lidi neznám, možná jsou velmi milí a mohli bychom se s nimi přátelit. Je ale škoda, že vše zastínila politika. Rozhodli jsme se nechat si čepice na hlavách a neotáčet se směrem k vlajkám, protože tohle nepodporujeme,“ uvedla Kazmaierová pro ARD.
Paralympijský výbor shromažďuje a analyzuje důkazy
Oba dva se pak taky odmítli s vítěznou dvojicí vyfotit při tradičním selfíčku po skončení ceremoniálu.
„Chtěli jsme ukázat solidaritu s Ukrajinci,“ uvedl Baumann. „Pro mnoho ruských sportovců je to teď taky obtížné. Ale prostě si nemyslíme, že rozhodnutí IPC povolit Rusku tady závodit pod vlastní vlajkou, hymnou, zatímco jsou tu i Ukrajinci, je správné,“ vysvětloval Baumann.
Podobné gesto jako Kazmaierová s Baumannem udělala legendární gymnastka Věra Čáslavská na olympijských hrách 1968 Mexico City, které se konaly několik týdnů po vpádu sovětských vojsk do Československa. Při vyhlášení prostných, v nichž se o zlato dělila s Larisou Petrikovou, při sovětské hymně lehce odvrátila hlavu od sovětské vlajky. Bylo to jemné gesto, které si svět pamatuje dodnes.
Podobná gesta nesouhlasu s účastí sportovců ze země, která po tisících vraždí ukrajinské děti a civilisty, jdou přímo proti postoji současného vedení IPC i Mezinárodního olympijského výboru. Jeho prezidentka Kirsty Coventryová na nedávné olympiádě sice uspořádala slzavou tiskovku po rozhovoru s ukrajinským skeletonistou Vladyslavem Herskavyčem, ale na start ho nepustila kvůli jeho přilbě s připomínkou mrtvých ukrajinských sportovců zavražděných Putinovými hordami.
I události na paralympiádě můžou mít dohru. Podle BBC Mezinárodní paralympijský výbor shromažďuje a analyzuje důkazy, aby určil, zda tyto protesty nepřekročily jím stanovená pravidla politické neutrality na stupních vítězů.
Ukrajinská delegace na paralympiádě zatím obvinila IPC ze systematického nátlaku, kvůli kterému musela dát státní vlajku v prostorách svého ubytování na méně viditelné místo. Biatlonistce Oleksandře Konovové nebyl povolen nástup na medailový ceremoniál s náušnicemi v podobě ukrajinské vlaječky a nápisem „Zastavte válku“.