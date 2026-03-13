Paralympijské zlato po 24 letech, a bronz navíc! Třetí místo se po protestech vrátilo Česku
Carina Edlingerová dnes získala ve stíhacím sprintu biatlonistek první české zlato na zimní paralympiádě od roku 2002. Druhá zrakově postižená česká reprezentantka Simona Bubeníčková úspěch podtrhla bronzem, na jehož potvrzení ale musela dlouho čekat. Původně dojela v Teseru do cíle třetí, po úpravě času ji ale z bronzové pozice na čtvrtou příčku odsunula Němka Leonie Maria Walterová. Po protestu české výpravy ji jury na třetí místo vrátila a udělila dvě bronzové medaile. Česká výprava tak má před závěrečným víkendem her bilanci 1-3-1.
Rakouská rodačka Edlingerová už v sobotu stříbrem ve sprintu ukončila medailový půst českých paralympioniků, trvající od Vancouveru 2010. Dnes svůj výsledek ještě vylepšila a zvítězila o 9,9 sekundy před Číňankou Wang Jüe. Stala se první českou paralympijskou šampionkou ze zimních her od Kateřiny Teplé, jež získala ve sjezdovém lyžování dvě zlata před 24 lety v Salt Lake City.
Sedmadvacetiletá Edlingerová se přitom věnuje biatlonu teprve krátce, předchozí úspěchy včetně paralympijského zlata v Pekingu 2022 v rakouských barvách sbírala v běhu na lyžích. V tom ale po změně reprezentace povolení startovat v Itálii nedostala.
„Nejsem biatlonistka, ale s Alexem jsme se dohodli, že pokud dnes vyhraju, můžu se biatlonistkou oficiálně nazývat,“ řekla České televizi Edlingerová s odkazem na svého traséra a reprezentačního trenéra Alexandra Paťavu.
Česko reprezentuje Edlingerová od loňska, kdy se kvůli neshodám rozešla s rakouským svazem. „Když jsem měnila státní příslušnost, musela jsem prezidentovi (českého) paralympijského výboru slíbit, že budu umět zpívat českou hymnu. A je pro mě velká čest, že si ji dnes budu moci s Alexem zazpívat,“ řekla rodačka z Bad Ischlu.
Česká výprava se nakonec mohla radovat z dvojnásobného medailového úspěchu, i když držitelka stříber z vytrvalostního závodu biatlonistek a běhu na lyžích na 10 km Bubeníčková musela na potvrzení svého cenného kovu dvě hodiny čekat. Původně sice dojela do cíle třetí, krátce poté ale rozhodčí odečetli 51 sekund z času Němce Walterové, jež měla podle České televize problémy s čipem. Sedmnáctiletá Češka klesla o více než 12 sekund na nepopulární čtvrtou pozici. Nakonec ale uspěla s protestem.
„S výkonem jsem spokojená, ale člověk už se radoval v cílové rovince... Teď si to trochu vyčítám, že jsem mohla trochu zabrat a ne se tam radovat a třeba by to bylo trošku jinak. Ale to nemohl nikdo vědět, že to tak bude. Samozřejmě mě to mrzí, mám pocit, že tady na těch hrách mi taková ta kapka štěstí, co je potřeba, nepřeje,“ řekla před potvrzením bronzu Bubeníčková, jež byla čtvrtá už v biatlonovém sprintu. Ve sprintu běžkyň na lyžích zase v semifinále na postupové pozici upadla a byla klasifikována pátá.
Ve stíhacím sprintu se nejprve jede kvalifikace, na jejímž základě pak biatlonisté odstartují ve finále. České reprezentantky kvalifikaci ovládly a po přepočtu času podle postižení do finále vyrážela Bubeníčková z prvního místa s náskokem 44 sekund před Edlingerovou.
Pozdější vítězka se dostala na vedoucí pozici krátce před druhou střelbou, o zlato ji nepřipravila ani celkově tři trestná kola. Bubeníčková, jež má pomalejší střelbu i běh, chybovala jen jednou.