Bubeníčková má čtvrtou medaili! Para hokejisté v boji o bronz těsně podlehli Číně
Simona Bubeníčková obsadila na paralympijských hrách druhé místo v běhu na lyžích na 20 km volnou technikou a vybojovala v Itálii čtvrtou medaili a třetí stříbrnou. Českou zrakově postiženou reprezentantku porazila v závodě s intervalovým startem v Teseru stejně jako na poloviční trati klasicky pouze Ruska Anastasija Bagijanová. Na medaili naopak v závěrečném dnu her nedosáhli para hokejisté, kteří v duel o bronz s Čínou neudrželi vedení 2:0 a prohráli 2:3.
Teprve sedmnáctiletá Bubeníčková k zisku další medaile směřovala od samého počátku závodu. Pod vedením traséra Davida Šrůtka se na všech mezičasech držela na druhém místě a pozici před Číňankou Wang Jüe, dvojnásobnou paralympijskou šampionkou v biatlonových závodech, s přehledem udržela.
„Máme to za sebou. Celá paralympiáda... Byla to paráda, bylo to těžké, ale celý tým odvedl top práci,“ řekla Bubeníčková České televizi a za podporu poděkovala vedle traséra či servisu také rodičům a fanouškům, kteří ji v Itálii povzbuzovali po celou paralympiádu včetně posledního deštivého závodu. Na paralympiádě absolvovala šest startů a přidala ještě čtvrté místo v biatlonovém a páté v běžeckém sprintu, ve kterém kvůli pádu vypadla v semifinále.
Hokejistům medaile proklouzla mezi prsty. Do duelu o bronz vstoupili skvěle a už ve třetí minutě měli po gólech Pavla Kubeše a kapitána Radka Zelinky dvoubrankový náskok. Ještě do konce první patnáctiminutovky ale Tchien Ťin-tchao a Wang Č'-tung překonali Patrika Sedláčka a po bezbrankové druhé třetině Tchien Ťin-tchao 18 sekund po začátku třetího dějství dokonal druhým gólem v utkání obrat.
Týmu trenéra Jakuba Novotného už se vyrovnat nepodařilo, neuspěl ani při závěrečné hře bez brankáře. Číňané čtvrtý vzájemný duel o medaili na velké akci poprvé vyhráli a obhájili třetí místo z Pekingu. Na posledních třech mistrovstvích světa je Češi v duelu o bronz vždy porazili.
„Tak to nevyšlo, vyjde to třeba jindy. Jsem pyšný na celý tým celkově. Máme neskutečně skvělou partu, trenéři super, neměnil bych. Celý tým odvedl neskutečnou práci po celý turnaj, doufám, že to takhle půjde dál a příště se to povede,“ řekl brankář Sedláček.
Česká výprava vybojovala v Itálii šest cenných kovů. O první zlato ze zimních her po 24 letech a k tomu stříbro se zasloužila v biatlonových závodech rovněž zrakově postižená rakouská rodačka Carina Edlingerová. Bubeníčková získala vedle úspěchů v běhu na lyžích ještě stříbro a bronz v biatlonu.
Podle počtu medailových zisků byl český paralympijský tým úspěšnější pouze v Naganu, kde získal sedm cenných kovů s historicky nejlepší bilancí 3-3-1. V Miláně a Cortině d'Ampezzo teď čeští handicapovaní sportovci o jednu medaili předčili sbírku ze Salt Lake City 2002 (2-1-2).