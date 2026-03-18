Byl to masakr! Slzy, dojetí, pusa na tvář. Skromnou českou hrdinku vítali sousedé
Před několika lety přišla o zrak úplně. Ale i tak Simona Bubeníčková, nevidomá hrdinka, která na paralympiádě získala čtyři medaile, musela cítit tu úžasnou energii. Včera podvečer ji ve Velkém Poříčí u Náchoda, kde žije, připravili obyvatelé emotivní a dojemné přivítání. Nechyběly slzy. „Moc vám všem děkuju. Byl to masakr,“ říkala pohnutým hlasem běžkyně na lyžích, která v 17 letech zažívá nápor slávy. Ale zatím si počíná statečně. Teď jí začínají všední starosti, musí do školy…
I těm nejotrlejším, které jen tak něco nedojme, se musely drát slzy do očí. Jak statečná lyžařka, podepřená svým trasérem Davidem Šrůtkem, přišla na prostranství před městským úřadem, a desítky místních obyvatel ji nachystali bezprostřední přivítání.
Nejdřív zaznělo bubnování, jako připomínka jména. Pak zazněla melodie We Are the Champions a jako bonbonek si zástupci lyžařského klubu Machov nachystali písničku. Kterou pak sborově zazpívali.
Bubeníčková tohle nečekala. Stále nesměle před davem fanoušků, mávala a po očích jí tekly slzy. Sice nic neviděla, ale musela vnímat tu úžasnou energii. Zvlášť, když k ní potom chodili dlouholetí sousedé s blahopřáním. Každému z nich poděkovala, že přišli. Několikrát ji lidé i bezprostředně objali a políbili na tvář.
Nebylo to nic hraného. Ale upřímný dík bojovnici, která kvůli atrofii nočního nervu postupně začala přicházet od dětství o zrak a před třemi lety ho ztratila definitivně.
Ale nevzdala se. Osudu se vzepřela. Studuje, chce jít na vysokou školu. Nejdřív závodně plavala, postupně přešla na běžecké lyžování. Na paralympiádě získala tři stříbrné medaile a jeden bronz. Z toho dvakrát uspěla i v biatlonu!
Spontánní upřímná akce
„Jsme moc rádi, že tě tady můžeme přivítat. Moc díky za všechno,“ poděkoval jí starosta Michal Cvejn, jenž spolu s kolegy přivítání přichystal. Dopředu moc nevěděl, co od toho čekat. „Nevíme, kolik přijde lidí, jaké to bude. To víte, čtyřnásobnou paralympijskou medailistku jsme ještě nevítali,“ pousmál se během odpoledne.
Byla to spontánní, ale o to krásnější akce. „Opravdu moc děkuju. Každému z vás. Díky moc, že jste dorazili. Byl to opravdu masakr,“ říkala Bubeníčková do mikrofonu na začátku besedy, která následovala po přivítání na náměstí.
Vedle ní se usadili i trasér Šrůtek a trenérka Martina Chrástková. Vykládali o úspěšné spolupráci, která vyvrcholila čtyřmi medailemi. V sedmnácti letech je Bubeníčková teprve na začátku kariéry a dokáže zatápět i soupeřkám bez handicapu. „Je to opravdu obrovská bojovnice,“ chválí ji trasér Šrůtek, klíčový muž, jenž je nedílnou součástí úspěchu. Stejně jako trenérka.
Nejvýš pochopitelně ční rodiče. „Těm patří největší dík,“ hlásí studentka gymnázia, která ještě v úterý kvůli přivítání a pozdnímu návratu z Itálie dostala omluvenku. Ve středu už ale vyrazila za spolužáky.
Tatínek, jenž s ní také trénuje a je schopný nahradit traséra, u přivítání nechyběl. Ale skromně stál opodál, pozornost není nic pro něj. Maminka dorazit nemohla, musela jít do práce, měla noční…
„Ale podle videí to bylo moc povedené. Jsem moc ráda, že žijeme právě tady,“ reagovala maminka. Také skromná paní, která pro dobro dcery udělá maximum. Mají ještě jednu mladší, která se také věnuje běhu na lyžích. Ta je bez handicapu. Sestra sice nevidí, ale nepoznáte to na ní.
Česko má novou sportovní hrdinku. Zaslouženě. Bubeníčková po návratu z Itálie zažívá spoustu emocí. „Od rána brečím,“ pousmála se.
V příštím týdnu si s ní můžete přečíst obsáhlý rozhovor v pátečním Sport Magazínu.