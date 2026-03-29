Bubeníčková: V biatlonu míříme zvukem. Nefotit se s Ruskou? Nechápu, jak je možné...
Před několika lety přišla o zrak úplně. V mládí stěží viděla na jedno oko, ale i tak si zamilovala sport. Nejdřív plavání, teď je to běžecké lyžování. 17letá Simona Bubeníčková na paralympiádě získala čtyři medaile, z toho dvě v biatlonu. Jak může jako nevidomá střílet? Proč se dřív styděla za slepeckou hůl? Novou sportovní hrdinku doplňuje její trasér David Šrůtek, jenž by ve 45 letech už pomalu rád předal žezlo.
Stoupla si před desítky sousedů a známých, zvedla ruce a mávala. Po tvářích jí tekly slzy. I když nic nevidí, tu energii a lásku vnímala. Nevidomá běžkyně na lyžích si získala srdce fanoušků nejen sportovními výkony, ale i bezprostředním vystupováním a gestem, kdy se odmítla vyfotit s ruskou vítězkou. „Kousek od nás se hází bomby na nevinné lidi, takže nemůžeme dělat, jako by nic,“ tvrdí studentka gymnázia.
Spolu se svým trasérem, bez něhož by nedojela do cíle, se rozpovídala ve Velkém Poříčí u Náchoda. V den, kdy jí obyvatelé před radnicí nachystali dojemné přivítání s poděkováním. Je sportovním nadšencem, nevyhýbá se ani alpskému lyžování. Při rekreační jízdě na lyžích se v traséra promění její tatínek. „Sport je nedílnou součástí našeho života,“ hlásí Bubeníčková.
Jak se cítí čtyřnásobná paralympijská medailistka?
Bubeníčková: „Když se spolu bavíme, je to fakt čerstvý, zatím jsem to zpracovávala doma s rodinou. Cítím se pořád jako stejná holka, ale vím, že se mi život trochu změní. Jsem zvědavá. Ani nevím, jestli jsem na to připravená… Pro mě ale pořád na prvním místě budou sport a škola. Jsem pochopitelně ráda, že se paralympiáda povedla. Je to víc než splněný dětský sen.“
Opravdu jste o tom snila?
Bubeníčková: „Začínala jsem s plaváním, byla jsem do toho zažraná. A každý malý sportovec si řekne, že by se chtěl dostat na největší sportovní událost. Když jsem začala přicházet o zrak, přemýšlela jsem o paralympiádě. Před třemi lety jsem jela na Olympiádě dětí a mládeže svůj první parazávod a v tu dobu už mi blesklo hlavou, že bych se moc ráda dostala do Milána a do Cortiny na paralympiádu.“
Davide, vy ji znáte dlouho. Je připravená na změnu, která ji po úspěchu čeká?
Šrůtek: „Já si myslím, že to má Simča v hlavě dobře srovnaný, takže to zvládne určitě. I okolí ji podrží. Nic se nezmění. Možná je i dobře, že zatím nezískala zlato, protože bude mít dál hrozně velkej motor. S pracovitostí nemá problém, její úsilí je enormní. Ale nikdy nevíte. Jedna Němka (Linn Kazmaierová) vyhrála zlato v patnácti letech před čtyřmi lety v Pekingu a zdálo se, že má před sebou skvělou budoucnost. Ale přišly zdravotní komplikace a najednou jezdila vzadu. A to má ještě menší handicap než Simča. Sport se nedá předpovídat. Ale hlavní je, že jí to baví.“
Bubeníčková: „Vnímám to podobně. Určitě jsem ráda, že jsem zatím nezískala zlato. Kdybych v sedmnácti vyhrála úplně všechno, tak co dál? Takhle vím, že se neustále můžu posouvat.“
Co vám ohledně pozornosti od fanoušků radí David Kratochvíl? Nevidomý plavec, paralympijský vítěz z Paříže a několikanásobný mistr světa?
Bubeníčková: „Bavili jsme se o tom. Říkal mi, že to měl dost podobný a že si to mám užít. Tak se snažím si to užít a uvidíme. (smích) Pro mě je hlavní, abych mohla normálně dál trénovat. Pochopitelně je ale hodně milé, když se za mnou někdo staví s tím, že mně držel palce. Moc ráda bych motivovala další mladé lidi, kterým osud ztížil život nějakým handicapem, aby se také vrhnuli na sport. Díky němu to budou mít snazší. Já bych se tomu ráda věnovala jako profesionálka i dál.“
Jak jste zvládla návrat na gymnázium?
Bubeníčková: „Čeká mě to až druhý den po tomto rozhovoru. Den po návratu z Itálie mi ještě naši dovolili, abych se omluvila. Spala jsme do jedenácti. Bylo super, že jsem se po dlouhý době mohla uvelebit ve vlastní posteli. Ale pak mě čeká zas klasika, vstávat v půl šestý ráno a autobusem dojet do Broumova, což je asi 25 kilometrů.“
Kdy vás čeká maturita?
Bubeníčková: „Naštěstí až za rok. Protože kdybych do toho všeho ještě teď maturovala, to bych se z toho asi zbláznila.“ (smích)
Jak vám vycházejí ve škole vstříc?
Bubeníčková: „Individuální plán nemám, ale