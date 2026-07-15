Bojovnice Bubeníčková: Nevidí, ale nechtěla se litovat. Maminka prožila bezesné noci
Jak sama říká: „Buď se s tím člověk smíří, nebo se bude do konce života litovat a sedět na posteli.“ Simona Bubeníčková, která před několika lety přišla úplně o zrak, zvolila první možnost. A na poslední paralympiádě získala čtyři medaile! V podcastu Branky, děti, rodiče o svém osudu vypráví spolu s maminkou, rovněž Simonou, která otevřeně popisuje nejen to, kolik prožila bezesných a probrečených noc. „Doteď nechápu, jak to všechno Simča zvládá,“ chválí 18letou dceru. Ta válí v běžeckém lyžování i v biatlonu, navíc to úspěšně kloubí se studiem. A najde nového traséra?
Od dětství postupně přestávala vidět. Nejdřív na jedno oko, potom atrofie postihla i to druhé. Když se to paní Bubeníčková dozvěděla, byla to pro ni tvrdá rána. Dobře tušila, co přijde…
„Mamka se málem zhroutila. Já jsem přitom nevěděla, co to přesně znamená, protože on řekl latinský název. Jenom jsem koukla na mamku, pochopila jsem, že to asi není dobrý… Ale vlastně jsem nevěděla, co se děje,“ vybavuje si nová česká sportovní hrdinka, která na paralympiádě zazářila třemi stříbrnými medailemi a jedním bronzem.
Nenechala se zlomit osudem. Ukázala, jaká je bojovnice. Se sportem neskončila, naopak. Šlápla na plyn a ostatním ukazuje, že když člověk chce, i s handicapem se dají dělat zázraky.
„Nejdřív jsem si říkala, proč já, ale nezměním to. Buď se s tím člověk nějak sžije a smíří, nebo se bude do konce života litovat, sedět na posteli a koukat… Tedy ani ne koukat do zdi,“ pousmála se sympatická slečna, kterou podporuje celá rodina.
„Já jsem měla výhodu, že se tomu rodiči postavili čelem. Náš život se nezměnil, jenom jsme se přizpůsobili tomu, že nevidím,“ říká paralympijská hvězda. Zvládá jak klasické běžky, tak biatlon. Do toho studuje gymnázium, příští rok ji čeká maturita. A vyhlíží i pokračování na vysoké škole.
V obsáhlé zpovědi popisuje, jak zvládá běžný život, jak jí umělá inteligence pomáhá se sociálními sítěmi. „Jsou i různé aplikace, které dokážou detailně popsat obrázek včetně světla, barev,“ říká Bubeníčková.
Maminka je nedílnou součástí celého příběhu. Zajišťuje chod rodiny, organizuje čas. „Řídím, co kdy kam, abychom všechno zvládli. Protože je potřeba se přesouvat i s druhou dcerou, věnovat se jí. Aby nebyla stranou. Je celkem složitý to všechno skloubit,“ popisuje paní Bubeníčková.
Klíčovou osobou je rovněž tatínek. Přebírá na sebe totiž podstatnou porci i jako trasér. Nevidomá závodnice se neobejde bez někoho, kdo jezdí před ní a pomocí mikrofonu a reproduktoru ji vede.
Její dlouholetý trasér David Šrůtek má aktuálně zdravotní problémy. Navíc má svoje roky, už v březnu v obsáhlém dvojrozhovu pro Sport Magazín, mluvili o tom, že je nutné zaškolit nového traséra.
„Mám z toho docela strach. Protože když ho nenajdeme, tak Síma prostě skončí,“ popisuje maminka tvrdou realitu.
V podcastu uslyšíte i to, proč si sportovní hvězda musela před olympiádou odinstalovat Instagram, jak zvládala tlak i proč jí úvodní závod nevyšel. „Ten jsme viděli ještě v televizi a říkali jsme si: Vždyť ona se tam plazí,“ vzpomíná maminka Simona.
Nakonec ale z Itálie přivezla čtyři medaile a Česko objevilo novou sportovní hrdinku.
V podcastu ji spolu s maminkou zpovídali lyžařská šampionka Šárka Strachová a Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor iSport.cz. Najdete ho rovněž na youtube a na všech podcastových aplikacích.