7. den ZOH ONLINE: solidní jízda Fernstädtové, Ledecká pojede super-G

Olympiáda rychle běží dál, program Her v Pekingu se posunul už do sedmého dne. A z českého pohledu jde o hodně zajímavý pátek! Hned v noci se pokusí obhájit senzační vítězství z Pchjongčchangu Ester Ledecká, do super-G vyráží s číslem 2. Hokejistky hrají čtvrtfinále, proti silným Američankám se pokusí o obří senzaci. Napravit selhání s Dánskem budou chtít hokejisté, tentokrát je čeká Švýcarsko. A biatlonistka Markéta Davidová patří do širšího okruhu favoritek ve sprintu. Kompletní dění v Číně sledujte celý den ONLINE na iSport.cz.