10. den ZOH ONLINE: Trénink hokejistů, Ledecká už zná číslo pro sjezd

Olympiáda v Pekingu se už překlopila do závěrečného týdne. V noci na pondělí se představili taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi, kteří si polepšili ve volném tanci. V kvalifikaci na big air se ukázala snowboardistka Šárka Pančochová. Odpoledne čeká skokany na lyžích týmová soutěž a poprvé půjdou do akce také bobisté, pilota Dominika Dvořáka čekají dvě jízdy ve dvojbobu. Dění z 10. dne olympijských her v Pekingu sledujte ONLINE na iSport.cz.