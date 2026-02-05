Zabystřan: Když se všechno sejde, může být super výsledek. Co nesmí chybět v jeho výbavě?
Ta zpráva pár dní před vánočními svátky obletěla celou republiku: Jan Zabystřan senzačně vyhrál super-G Světového poháru v italské Val Gardeně! Porazil švýcarského fenoména Marca Odermatta a jako první Čech v histori vybojoval v SP alpského lyžování zlatou medaili. Nyní se jeho pozornost logicky upíná k olympijskému závodu. Jaké jsou jeho zkušenosti s Itálií a čeho by chtěl na ZOH letos dosáhnout?
Můj nejsilnější zážitek spojený s olympiádou?
„Asi zahájení v Koreji 2018. Potkal jsem spoustu sportovců, které jsem do té doby vídal v televizi. Nejenom z Česka. Hodně na mě zapůsobil plný stadion a následný průvod. Obecně pocit hrdosti, že jsem se tam dostal a mohl jsem reprezentovat svoji zemi.“
První věci, které mě napadnou, když se řekne Itálie?
„Dolomity, hezký sníh, dobrý jídlo, těstoviny, Val Gardena.“
Moje zkušenost s Itálií?
„Každý rok jsou vždycky zastávky svěťáku v Bormiu a Val Gardeně. Letos poprvé i v Livignu. Mimo závodů a tréninků přes léto ještě lezu v Dolomitech, jezdím na jezero Garda, ale spíš jen na sever, u Trentina.“
Na co nezapomenu z poslední zimní olympiády v Pekingu?
„Na olympijskou atmosféru, mohli jsme být ve společné vesnici. Na zahájení a na to, že jsme mohli fandit českým sportovcům na jiných sportech. Mimo to určitě na sjezdovky a celý nový areál, který byl postavený speciálně pro Hry.“
Který zimní olympijský vítěz je u mě top hrdina?
„Z aktuálních určitě Ester. Její zlato v super-G v Koreji bylo neskutečný.“
Co mě bude nejvíc zajímat po příletu na ZOH?
„Určitě to, jak vypadá a jak je připravená sjezdovka. Obecně beru Bormio jako nejtěžší sjezd na světě hlavně kvůli tomu, jak je to ledovaný a je tam málo světla. Takže bych uvítal víc italský kompaktní sníh.“
Co nesmí chybět v mojí výbavě na ZOH?
„Olympijské oblečení a v kapse odznaky na výměnu. Mění se pak s ostatními národy a už mám doma z minulých let pěknou sbírku. Je to i fajn příležitost seznámit se s jinými sportovci.“
Moje novinka v přípravě na ZOH?
„Žádné novinky. Dobrý trénink, dobrá suchá příprava přes léto a jinak je hodně závodů v rámci Světového poháru. Ten poslední, v Crans Montaně, máme tři dny před prvním tréninkem na olympiádě, takže se nijak speciálně připravit nedá.“
Můj osvědčený rituál?
„Nemám žádný.“
Co chci na ZOH dokázat?
„Zajet nejlepší jízdy, kterých jsem schopný. Z aktuální sezony vidím, že když se všechno sejde, může to být super výsledek.“
Co bych udělal, kdybych olympiádu vyhrál?
„Určitě by bylo hodně emocí. Po vítězství ve svěťáku ve Val Gardeně už si trošku dokážu představit emoce na pódiu, ale tentokrát by kolem toho byl ještě mnohem větší blázinec. Snažil bych si to užít, co nejvíc to půjde. Pochopitelně i s celým národem.“