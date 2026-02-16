Vývoj lyží: Ski od Harracha, první olympiády i blesky pro Ledeckou. Jak se měnil design
Na olympijských hrách v severní Itálii to není jen souboj odvážných lyžařů a lyžařek, ale i továren na závodní materiál. Na našem území všechno začínalo už koncem 19. století. „Materiál byl průšvih. Než přešli na pružné, tvrdé a nepraskající jasanové dřevo, používalo se všechno. Lyže se dělaly i z lípy, ale a po prvním tréninku si přivezli tříšky,“ líčí Aleš Suk, lyžařský historik a učitel, který přivedl ke sportu Evu Adamczykovou či Michala Krčmáře.