Vývoj lyží: Ski od Harracha, první olympiády i blesky pro Ledeckou. Jak se měnil design

Jak se měnilo lyžařské vybavení?
Jak se měnilo lyžařské vybavení?Zdroj: Koláž Tomáš Langer (iSport)
Jak se měnily lyže?
Martin Hašek
Alpské lyžování na ZOH 2026
Na olympijských hrách v severní Itálii to není jen souboj odvážných lyžařů a lyžařek, ale i továren na závodní materiál. Na našem území všechno začínalo už koncem 19. století. „Materiál byl průšvih. Než přešli na pružné, tvrdé a nepraskající jasanové dřevo, používalo se všechno. Lyže se dělaly i z lípy, ale a po prvním tréninku si přivezli tříšky,“ líčí Aleš Suk, lyžařský historik a učitel, který přivedl ke sportu Evu Adamczykovou či Michala Krčmáře.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

