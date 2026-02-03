Vonnová bojuje o čas. Chystá zásadní oznámení. Navštívila hrob mentora: Vím, co by mi řekl
Na svůj velký comeback k závodnímu lyžování se americká lyžařka Lindsey Vonnová připravovala pět let. Teď však musí předvést další během necelých deseti dní, které dělí její páteční drsný pád v Crans Montaně a olympijský sjezd. Ten je v Cortině d´Ampezzo na pořadu v neděli, už ve čtvrtek se ale koná první trénink. Jasno o startu hvězdné Američanky zřejmě bude už na úterní tiskové konferenci týmu USA (od 16:00), kde se očekává její zasádní oznámení. Program alpského lyžování na ZOH 2026 ZDE>>>
Vonnové po pádu v pátečním sjezdu odletěla vrtulníkem do nemocnice poté, co z prvních šesti jezdkyň vážně upadly hned tři závodnice. V lyžařském zákulisí ale pak převládl názor, že trať nebyla nebezpečnější než týden předtím v Tarvisiu, kdy se lyžařky řítily rychlostí 110 kilometrů v hodině hustou mlhou.
Vonnová podle expertů udělala chybu, zvolila špatnou linii, zatáčku neustála a skončila v sítích. Podle švýcarského Blicku vyvázla jen s pohmožděninami.
„Opravdu to tak vypadá. Kdyby bylo zranění závažné, tak by dolů sama po svých nebyla schopná dojet,“ řekla bývalá reprezentantka Klára Křížová. „Mně se stalo něco podobného těsně před olympiádou ve Vancouveru. Natrhla jsem si vaz. Lindsey je na takové situace, v uvozovkách, zvyklá. Během své první kariéry měla ohromné množství zranění, s nimiž se vracela a zvládla závodit. Na druhou stranu, psychicky vám to nepřidá. Jste si vědom, že noha není stoprocentní. Já bych to v hlavě trošku měla. Doufejme, že jí pomůže odpočinek, a než v Cortině začnou tréninky, dá se do pořádku.“
Přála bych si, aby tu mohl být, aby to řekl
Nehoda z Crans Montany poskytla Vonnové chvilkový úkrok ze zářících světel globální pozornosti, které se na ni s blížícím se startem Her začaly zaměřovat. Cestou ze Švýcarska se zastavila na zasněženém hřbitově v rakouském Telfsu, kde od loňského léta leží její mentor Erich Sailer. Vonnová se kdysi naučila lyžovat v jeho kempech pro mladé v minnesotském Buck Hill a měla s ním blízký vztah až do jeho loňské smrti v 99 letech.
„Vím přesně, co by mi řekl. Jen bych si přála, aby tu mohl být, aby to řekl,“ napsala Vonnová k fotografii jeho hrobu na své instagramové story.
Pokus o další velký comeback sledují její slavní kamarádi. Na sociálních sítích ji podpořili gymnastka Simone Bilesová, herečka Reese Witherspoonová, snowboardista Shaun White či její bývalá soupeřka Tina Mazeová.
Na rekonvalescenci má Američanka jen pár dní. První trénink na sjezdovce Olympia delle Tofane v Cortina d´Ampezzo je na programu už ve čtvrtek. Sjezd, v němž bude kvůli termínové kolizi se snowboardingovým závodem v Livignu scházet Ester Ledecká, se jede v neděli.
„Lindsey stoprocentně udělá všechno proto, aby stála na startu. S tím šla do sezony, kterou podřídila olympiádě,“ věří Křížová.
Napětí celého lyžařského světa ukončí Vonnová již v úterý po 16. hodině, kdy promluví na tiskovce americké reprezentace.