Vonnová má přetržený vaz, ale potvrdila start na ZOH. Pojede s kolenní ortézou
Na svůj velký comeback k závodnímu lyžování se Lindsey Vonnová připravovala pět let. Teď však musí předvést další během necelých deseti dní, které dělí její páteční drsný pád v Crans Montaně a olympijský sjezd. Ten je v Cortině d´Ampezzo na programu v neděli, už ve čtvrtek se ale koná první trénink. Hvězdná Američanka v úterý odpoledne definitivně potvrdila, že se Her v Itálii zúčastní. Naopak alpský lyžař Aleksander Aamodt Kilde na vrcholu sezony závodit nebude. Program alpského lyžování na ZOH 2026 ZDE>>>
Vonnová po pádu v pátečním sjezdu odletěla vrtulníkem do nemocnice poté, co z prvních šesti jezdkyň vážně upadly hned tři závodnice. V lyžařském zákulisí ale pak převládl názor, že trať nebyla nebezpečnější než týden předtím v Tarvisiu, kdy se lyžařky řítily rychlostí 110 kilometrů v hodině hustou mlhou.
Vonnová podle expertů udělala chybu, zvolila špatnou linii, zatáčku neustála a skončila v sítích. Na úterní tiskové konferenci oznámila, že si zpřetrhala přední zkřížený vaz. A především pak to, že se vrcholu sezony s pomocí kolenní ortézy zúčastní. Její koleno oteklé není. „Podstoupila jsem intenzivní léčbu, kterou jsem konzultovala s lékaři, trénovala v posilovně a šla jsem si zalyžovat. Můžu závodit,“ potvrdila.
„Tohle očividně není to, v co jsem doufala. Tvrdě jsem pracovala na tom, abych na tuto olympiádu přijela v úplně jiné pozici. Vím, jaké jsem měla šance před pádem a také to, že teď nejsou stejné. Nicméně dokud tady šance bude, budu se snažit o co nejlepší umístění,“ hlásila Vonnová.
„Mně se stalo něco podobného těsně před olympiádou ve Vancouveru. Natrhla jsem si vaz. Lindsey je na takové situace, v uvozovkách, zvyklá. Během své první kariéry měla ohromné množství zranění, s nimiž se vracela a zvládla závodit. Na druhou stranu, psychicky vám to nepřidá. Jste si vědom, že noha není stoprocentní. Já bych to v hlavě trošku měla. Doufejme, že jí pomůže odpočinek, a než v Cortině začnou tréninky, dá se do pořádku,“ věřila bývalá reprezentantka Klára Křížová.
Přála bych si, aby tu mohl být, aby to řekl
Nehoda z Crans Montany poskytla Vonnové chvilkový úkrok ze zářících světel globální pozornosti, které se na ni s blížícím se startem Her začaly zaměřovat. Cestou ze Švýcarska se zastavila na zasněženém hřbitově v rakouském Telfsu, kde od loňského léta leží její mentor Erich Sailer. Vonnová se kdysi naučila lyžovat v jeho kempech pro mladé v minnesotském Buck Hill a měla s ním blízký vztah až do jeho loňské smrti v 99 letech.
„Vím přesně, co by mi řekl. Jen bych si přála, aby tu mohl být, aby to řekl,“ napsala Vonnová k fotografii jeho hrobu na své instagramové story.
Pokus o další velký comeback sledovali její slavní kamarádi. Na sociálních sítích ji podpořili gymnastka Simone Bilesová, herečka Reese Witherspoonová, snowboardista Shaun White či její bývalá soupeřka Tina Mazeová.
Na to, aby se dala Američanka úplně dohromady, má jen pár dní. První trénink na sjezdovce Olympia delle Tofane v Cortina d´Ampezzo je na programu už ve čtvrtek. Sjezd, v němž bude kvůli termínové kolizi se snowboardingovým závodem v Livignu scházet Ester Ledecká, se jede v neděli.
Naopak olympijských her se tentokrát nezúčastní norský alpský lyžař Aleksander Aamodt Kilde, jenž se zaměří na přípravu pro příští sezonu. „Udělal jsem vše, co jsem mohl, abych byl připravený, ale moje mysl a tělo nefungují tak, jak bych potřeboval,“ smutnil Kilde.