Jak Vonnové pomáhají předchozí zranění. Fyzioterapeut: Bude to ale hop, nebo trop
Nastoupí do sjezdu, nebo nepojede? V případě Lindsey Vonnové je relevantnost této otázky zhruba tak deset procent. Sama Američanka je přesvědčená o tom, že odpověď zní: ANO. Jak ale může s přetrženým kolenním vazem, který by běžným smrtelníkům neumožňoval sportování, naskočit na trať náročného olympijského sjezdu? Podle fyzioterapeuta jí v tom paradoxně pomáhají vážná zranění, která prodělala během první části své úspěšné kariéry. Program alpského lyžování naleznete ZDE >>>
Když byste fanouškům alpského lyžování položili otázku, kdo patří ke sportovcům s největším počtem zranění, určitě mezi ně zařadí americkou krásku Lindsey Vonnovou. Ta sama ve své biografii vyjmenovala řadu lyžařských úrazů počínaje různými zlomeninami, přes tržné rány, otřesy mozku a v lyžování běžné přetržené vazy v kolenou.
A ačkoliv v roce 2024 podstoupila výměnu pravého kolenního kloubu za titanovou náhradu, ani teď se majitelce 84 výher ve Světovém poháru zranění nevyhýbají. To poslední, hodně sledované, se událo na konci ledna. Konkrétně si Vonnová při pádu v později zrušeném sjezdu v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz v levém koleni, k tomu vyšetření odhalila poškrábání kosti. „A také trhliny v menisku. Ty však mohou být důsledkem už předchozích zranění,“ dodala Američanka ke svému současnému zranění.
A ačkoliv normální člověk by sice s takovým úrazem mohl chodit, běžně fungovat, sportování by pro něj v tu chvíli bylo pasé. Ne tak ale pro blonďatou jednačtyřicátnici z USA. Ta má v plánu nastoupit v neděli do olympijského sjezdu. Jak je to tedy možné?
„Možné je to i z toho důvodu, že v současné době je spousta podpůrných záležitostí, jako jsou speciální ortézy a další věci. Plus je to sportovec, který má, vzhledem ke své minulosti, vyvinuté svaly, které dokážou nohu podržet. A primárně sportovci mají posunutý práh bolesti. Takže jsou schopní zvládnout větší diskomfort než běžný smrtelník,“ vysvětluje David Vrbický, vrchní fyzioterapeut Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
To potvrzuje také někdejší olympijská vítězka v obřím slalomu Viktoria Rebensburgová, expertka Eurosportu. „Musíte mít dobré svaly a dobrou strukturu kolem postiženého místa. Což Lindsey rozhodně má. V tomto smyslu je opravdu fit,“ říká majitelka zlata z Vancouveru 2010.
Na míru vyrobená ortéza
Vrbický je také přesvědčený, že Vonnová bude mít, nebo už má k dispozici kvalitní, na míru vyrobenou ortézu. „Takovou, aby jí v daném typu zátěže, která ji čeká, maximálním možným způsobem ulevila od bolesti a samozřejmě zpevnila koleno tak, aby mohla jet,“ dodává fyzioterapeut spolupracující také s hokejovou Spartou či reprezentací.
Velkou výhodou Vonnové v této nepříjemné situaci jsou tedy již zmíněné zpevněné svaly i díky předchozím zraněním a následné rehabilitaci, ale i silná mentalita.
„Sama ortéza by nepomohla. Kombinace ortézy plus svalového aparátu a fyzického fondu, který má, je rozhodující pro to, aby mohla vůbec do závodu nastoupit. A samozřejmě mentální nastavení, vůle a chtíč něco dosáhnout, dělá velké procento toho, že dokáže vůbec do závodu jít.“
Zapomenout nesmíme ani na antidopingovými pravidly povolené léky na tlumení bolesti.
I přes to všechno však existuje riziko, že nemusí Vonnová v neděli dojet do cíle.
„Pro ni je to v podstatě poslední velký závod, takže z mého pohledu jde na maximální riziko. Je to hop, anebo trop. Buď to sjede a dobře to dopadne, nebo se samozřejmě může stát, že si zranění ještě zhorší,“ dodává Vrbický.
A rada Rebensburgové pro samotnou závodní jízdu? „Musí kolenu stoprocentně věřit, pak je možné vše!“