Zabystřan před sjezdem: Bormio? V prosinci o přežití, teď si to i užívám. A víc si věří
PŘÍMO Z ITÁLIE | Je teď v úplně jiné pozici, než byl na předchozích olympijských hrách. Jan Zabystřan v posledních letech lyžařsky hodně vyrostl a vyzrál. Důkazem je senzační výhra v super-G Světového poháru v prosinci ve Val Gardeně. Teď ho ale čeká olympijský sjezd v Bormiu, kde třeba na konci roku 2024 nedojel do cíle. „Teď v únoru je to tu ale o dost lepší, než v prosinci,“ je optimistický český sjezdař. V pátečním tréninku dojel na šestém místě, což mu také může dodat další sebevědomí. Program alpského lyžování na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Po olympijském Bormiu se prohání na kole, které mu přivezli jeho rodiče. „Trenéři tady bydlí někde, servisák jinde, jsme rozstrkaní po celém Bormiu, takže jsem rád, že tady kolo mám, navíc je sucho, je to tu dole i taková placka, takže na kole je to fajn,“ usmívá se Jan Zabystřan, česká naděje alpského lyžování na Hrách v Milánu a Cortině.
Sjezd ho čeká v sobotu, předtím absolvoval všechny tři tréninky. Nejlepšího výsledku dosáhl v tom posledním, pátečním, v němž skončil šestý. Nutno však poznamenat, že na jeho start nastoupilo jen 23 z 44 přihlášených závodníků. I přes to to může Čechovi, který stále sbírá zkušenosti v tak náročné branži, jako jsou rychlostní disciplíny alpského lyžování, mentálně hodně pomoci.
„Myslím, že kluci, kterým se trénink povedl už předtím, chtějí jít s tímto pocitem do závodu, a tak trénink vynechali. Není to jen o té jízdě, tady jste už od sedmi na kopci, prohlídka, rozjíždění. Takže myslím, že někteří kluci už chtěli pošetřit síly. Já jsem tam měl ještě pár pasáží, které jsem si potřeboval vyzkoušet,“ vysvětloval Zabystřan pod sjezdovkou Stelvio.
Sám je přesvědčený, že se mu i třetí trénink vyplatil, díky němu totiž získal lepší pocit z pasáží, kde si předtím nebyl tolik jistý. „Je tam sice ještě jedna pasáž, hned druhý mezičas, u které jsem si myslel, že to bude lepší. Ale zbytek je fajn,“ dodal osmadvacetiletý olympionik.
Ve sjezdu se už cítí líp
S touto sjezdovkou už má řadu zkušeností, sjezd v rámci SP zde jel čtyřikrát, super-G dvakrát. Vždy to však bylo v prosinci. Liší se současné podmínky od těch vánočních?
„Ano, teď je to o dost lepší. V prosinci je to většinou led a není to fakt hezký svezení. Spíš takové, že se snažíte nějak přežít, aspoň teda já. A teď je to takové, že přijdou i pasáže, které mám rád a které jsou fajn,“ srovnával Zabystřan.
Přesto se mu jedna věc v tréninku nelíbila. „Doufejme, že tady bude trošku víc světla. Teď mi takové to tupé, které tady bylo, nesedělo. Jsem typ jezdce, který potřebuje, když je to tam rozbité a jede tam 142 km/h, vidět, co tam čeká za další dva metry. To bylo ve čtvrtek, díky tomu jsem si sjezdovku už trochu načetl a teď to bylo díky tomu lepší,“ přiznal rodák z Kadaně.
V Zabystřanově případě byl v sezoně SP patrný rozdíl mezi sjezdy a super-G, kde v superobřím slalomu dosahoval lepších výsledků. Mluvilo se o tom, že na vině je i materiál. „Spíš to byla nějaká taková kombinace. Asi jsem v tom trochu hledal moc, co v tom nebylo. Měl jsem trošku víc jezdit obřákově jako super-G, stylově to nebylo až tak úplně, jako to mělo být. Pak si člověk sám tolik nevěří a je to ještě horší,“ hledal Čech příčiny.
Nyní ale věří, že se jeho výkony i sebedůvěra vracejí na lepší úroveň. „Trošku jsme tady ty tři dny s Andym (Františkem Andrlem, kondičním koučem) ještě ladili techniku a hned se ve sjezdu cítím líp.“
Všeobecně, s ohledem na výkony v sezoně, se předpokládá, že lepšího výsledku dosáhne Zabystřan až v super-G, které se jede ve středu. Jak to vidí ale sám lyžař? „Na začátku sezony jsem věřil i ve sjezd, pak jsem na něj ale nebyl úplně ideálně nastavený. A bylo to vidět i na výsledcích. Teď už ale myslím, že se do toho zase dostávám,“ nahlodává vysoký chlapík fanoušky.