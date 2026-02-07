Předplatné

Marco Odermatt v olympijském sjezdu
Franjo von Allmen zajel olympijský sjezd skvěle
Alpské lyžování na ZOH 2026
Mezi největší favority sobotního sjezdu (11:30) na ZOH patří fenomén současného světového lyžování Marco Odermatt. Švýcar vede pořadí Světového poháru i disciplíny. Domácí fanoušci upínají zrak k Franzonimu, který ovládl legendární sjezd v Kitzbühelu. V akci bude i Jan Zabystřan, ve druhém tréninku dojel na dvacátém místě, do třetího zasáhlo jen 23 závodníku a skončil na výborné šesté pozici. Jak si povede v závodě? ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program alpského lyžování na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

