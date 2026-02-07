Mladý král sjezdu Franjo! Odermatt byl zklamaný. Proč to Zabystřanovi nejede?
PŘÍMO Z ITÁLIE | To byl začátek, jak se patří! Prvním olympijským vítězem italských Her se stal švýcarský lyžař Franjo von Allmen. V našlapaném sjezdu v Bormiu loňský mistr světa o dvě desetiny sekundy porazil domácího miláčka Giovanni Franzoniho. Jan Zabystřan moc chyb neudělal, přesto byl čtyřiadvacátý. „Je to prostě těžký závod, těžká trať. A mně tohle úplně nesedí,“ hodnotil. Program alpského lyžování na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Dvě dřevěné terasy asi sto metrů od cílové čáry sjezdovky Stelvio byly zaplněné lidmi. Dolů se právě řídil italský favorit Franzoni, a když mu na třetím mezičase bliklo zelené číslo vedoucího závodníka, balkonky se rozezněly frenetickým křikem: „Giovanni! Giovanni!“
Vítěz z letošního Kitzbühelu do cíle přijel do nadšeného stadionu, ale dvě desetiny mu scházely.
„Přijde mi to jak z nějakého filmu. Nezdá se mi to reálné,“ smál se vítězný Von Allmen. K senzaci má však jeho triumf daleko. Vyhrál úřadující mistr světa, bezstarostný adrenalinový blesk, který v cíli baví úsměvem malého kluka.
„Už teď sjezdu vládne. Má titul mistra světa, teď i olympijský, výhry ve svěťácích. Co víc?“ řekl Zabystřan. „Jde o to, jestli bude mít pořád vůli pushovat, ale vypadá jako skromný kluk. Švýcarský tým je tady v Bormiu neskutečný. Sedm kluků, kteří závodili, většinou byli v patnáctce.“
On a Franzoni jsou teď hvězdnou dvojkou rychlostního lyžování. Před čtyřmi lety spolu třikrát stáli na stupních vítězů na mistrovství světa juniorů. Spolu zvládli těžkou cestu do dospělé špičky a první olympijské stupně si v Bormiu zabrali pro sebe.
„Viděl jsem, jak rychle švýcarští kluci jezdí. Jsou lepší a lepší. Myslel jsem, že bude těžké je porazit. Ale jel jsem opravdu dobře. Dělit se o stupně s Franjem po juniorském mistrovství světa je skvělé. Je to skvělý kluk,“ líčil Franzoni.
Další hvězdní Švýcaři Marco Odermatt a Alexis Monney skončili bez medaile. Odermatt, lyžařský král poslední doby, má z olympiády stále jedinou medaili – zlato z obřího slalomu z minulých Her v Pekingu.
„Čtvrté místo není to, v co jsem doufal,“ přiznal Odermatt. „Těžko říct, v čem to bylo. Na svahu jsem se cítil dobře. Byla to dobrá jízda. Kdybych věděl, co mám změnit, hned bych to udělal.“
Za dvěma mladými králi skončil třetí italský veterán Dominik Paris, který v šestatřiceti letech získal svou první medaili. Opačně skončil příběh čtyřiatřicetiletého Rakušana Vincenta Kriechamayra, který skončil šestý a v cíli schoval hlavu mezi koleny.
Zabystřan: Není tam risk, jaký by byl potřeba
Zabystřan na první pohled neudělal závažnou chybu, každopádně na nejlepší průběžně ztrácel. V poli redukovaném olympijskými kvalifikačními kritérii skončil čtyřiadvacátý se ztrátou 2,78 sekundy na vítězného Von Allmena.
„Pocit z jízdy nebyl špatný, takže s tím jsem spokojený. Myslel jsem, že bych mohl být výš, ale tenhle sjezd je pro mě fakt těžký. Jestli si mám odnést něco pozitivního, tak to, že mi oblouky relativně sedly a až se pojede super-G, tak bych tohle měl vzít a mohlo by z toho být daleko lepší umístění,“ hodnotil Zabystřan.
Ve sjezdu se mu letos nedaří. Ve Světovém poháru získal jen pět bodů za šestadvacáté místo v Beaver Creek. Podobně i Ester Ledecké, která rovněž jezdí na značce Kästle, se v sezoně v nejrychlejší disciplíně nedaří tak, jak je zvyklá.
„Potřebujeme na jaře něco otestovat, přes sezonu se to dělá těžko,“ připustil Zabystřan. „Ale je to spíš o nastavení ve sjezdu. Jezdím hodně jako super-G. Moc kroužím, není to úplně takový risk, jaký by byl potřeba. Dneska tam fakt nebyla žádná velká chyba, což možná i svědčí o tom, že kdyby tam těch chyb bylo víc, možná by to bylo rychlejší, protože bych to furt rval dolů. Teď je to takové nejčistší, což pro sjezd není ideální. Ale je to lepší pro super-G.“
V superobřím slalomu Zabystřan těsně před Vánoci šokoval svět senzačním vítězstvím ve Val Gardeně. Na olympiádě se disciplína jede ve středu.
„Super-G je specifické v tom, že nejsou tréninky, takže si ho nikdo nemůže najet. Udržujete si rychlost, jste dál od bran. Ve sjezdu jak už jsme měli tři tréninky, každý si najde stopu, což já až tak úplně neumím,“ vysvětluje Zabystřan. „Loni byla sjezdařská sezona super, ale trošku na úkor super-G. Neměli jsme tolik tréninků. I materiál se mění. Ale Kästle ukazuje, že patří do svěťáku. Doufám, že příští rok nás bude víc a feedback bude lepší. Budu vědět, že když mi jiný kluk dal dvě vteřiny, je to spíš v mém lyžování.“
Sjezdové lyžování (Bormio):
Muži - sjezd: 1. Von Allmen (Švýc.) 1:51,61, 2. Franzoni -0,20, 3. Paris (oba It.) -0,50, 4. Odermatt -0,70, 5. Monney (oba Švýc.) -0,75, 6. Kriechmayr (Rak.) -0,77, ...24. Zabystřan (ČR) -2,78.