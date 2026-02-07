Předplatné

Odermatt ve sjezdu bez medaile, ale Švýcarsko i tak slaví. Zabystřan mimo TOP 20

Franjo von Allmen zajel olympijský sjezd skvěle
Franjo von Allmen zajel olympijský sjezd skvěleZdroj: ČTK
Jan Zabystřan v akci během olympijského sjezdu
Jan Zabystřan v akci během olympijského sjezdu
Giovanni Franzoni v cíli olympijského sjezdu
Marco Odermatt v olympijském sjezdu
Franjo von Allmen zajel olympijský sjezd skvěle
Jan Zabystřan se připravuje na olympijský start, v sobotu ho na úvod čeká sjezd
Marco Odermatt v olympijském sjezdu
iSport.cz, ČTK
Alpské lyžování na ZOH 2026
Prvním zlatým medailistou ZOH v Itálii je švýcarský lyžař Franjo von Allmen, který vyhrál sjezd v Bormiu. Jan Zabystřan obsadil 24. místo a při třetí olympijské účasti zaznamenal svůj nejlepší výsledek v individuálním závodě. Program alpského lyžování na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Čtyřiadvacetiletý Von Allmen triumfem na prosluněné sjezdovce Stelvio potvrdil coby úřadující mistr světa roli jednoho z největších favoritů. Na stupně vítězů ho doprovodí dva domácí Italové. S odstupem 20 setin získal stříbro objev této sezony Giovanni Franzoni, třetí skončil se ztrátou rovné půlsekundy Dominik Paris a v 36 letech se na své páté olympiádě dočkal první medaile. Na suveréna Světového poháru posledních let Marca Odermatta ze Švýcarska cenný kov nezbyl, s odstupem dvou desetin za Parisem skončil čtvrtý.

Zabystřan zahájil své třetí olympijské hry 24. pozicí. V jízdě neudělal výraznou chybu a do cíle dojel se ztrátou 2,78 sekundy na Von Allmena. Senzační vítěz prosincového superobřího slalomu Světového poháru ve Val Gardeně si s výjimkou paralelního závodu smíšených družstev připsal nejlepší výsledek pod pěti kruhy, před čtyřmi lety v Pekingu byl pětadvacátý v super-G.

Osmadvacetiletý Zabystřan se vydal na trať s číslem 23 a po dojezdu byl dvacátý. Závod dokončilo 34 z 36 startujících. Hlavní disciplínou českého lyžaře by měl být superobří slalom, jenž se pojede ve středu 11. února.

Olympijský debutant Von Allmen startoval jako osmý hned po Odermattovi a dosud vedoucímu krajanovi nadělil sedm desetin sekundy. V té době byli na prvních třech místech Švýcaři, neboť průběžně třetí čas zajel Alexis Monney. K radosti domácích fanoušků ale dva členové silného italského týmu švýcarské rivaly sesadili. I tak ale olympijské zlato ve sjezdu poputuje znovu do Švýcarska, Von Allmen navázal na čtyři roky starý triumf Beata Feuze, jenž už ukončil kariéru.

Také Franzoni startoval na své první olympiádě, nicméně coby vítěz legendárního sjezdu v Kitzbühelu byl jedním z velkých adeptů na medaili. Na tu nakonec 16 let po olympijském debutu ve Vancouveru dosáhl i veterán Paris, vítěz 19 sjezdů Světového poháru, jenž byl v minulých dvou olympijských sjezdech čtvrtý a šestý.

Sjezdové lyžování (Bormio):

Muži - sjezd: 1. Von Allmen (Švýc.) 1:51,61, 2. Franzoni -0,20, 3. Paris (oba It.) -0,50, 4. Odermatt -0,70, 5. Monney (oba Švýc.) -0,75, 6. Kriechmayr (Rak.) -0,77, ...24. Zabystřan (ČR) -2,78.

Muži - Sjezd
Vítěz: F. von Allmen (SUI)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

